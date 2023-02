Bestseller-wikifolios im Januar

„We can now say for the first time that the disinflationary process has started“, sagte Fed-Chef Jerome Powell gestern. Der Teuerungsdruck nimmt also ab. Statistisch ist ein starker Januar außerdem ein gutes Omen für den Rest des Jahres – in der Regel steigen die Kurse dann bis Dezember weiter.

Wie haben die wikifolio-Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wer lag bei Investoren vorne? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der vergangenen zwei Wochen zu den 25 meist gekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an. In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im Januar waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Nebenwerte Europa +301,5 % (seit 22.09.2012) 8.653.873 Szew Grundinvestment +566,3 % (seit 30.12.2014) 946.112 Anlegerliebling +46,5 % (seit 12.12.2019) 6.100.482

Diversifiziert und renditestark

Ganz vorne im aktuellen Bestseller-Ranking landet Philipp Haas ( investresearch) mit seinem wikifolio Nebenwerte Europa. Der Trader hält die Community über die Kommentarfunktion fast täglich auf dem Laufenden – dazu gibt’s oftmals Videos zu aktuellen Börsenthemen. Dass er die Expertise hat, hat Haas bereits mehrfach bewiesen. So reicht nicht nur sein Track-Record auf wikifolio.com schon eine Weile zurück, außerdem war er unter anderem bei Dr. Jens Ehrhardt (DJE Kapital) als Fondsmanager und Analyst für Internet- und Konsumaktien tätig.

Im Januar zählte das wikifolio zu den absoluten Top-Performern. Seit dem Jahreswechsel liegt es aktuell mit über 12 Prozent im Plus. Dadurch summiert sich die Gesamtperformance auf knapp 300 Prozent, was einen durchschnittlichen Wertzuwachs von gut 14 Prozent pro Jahr ergibt. Der DAX hat sich im selben Zeitraum gerade einmal verdoppelt. Nebenwerte kann Haas, denn auch einen SDAX oder MDAX hat der Trader damit deutlich geschlagen.

In dem nahezu voll investierten und sehr breit gestreuten Portfolio sucht der Trader nach Nebenwerten, die ihn hinsichtlich Management, Kultur und Marktwachstum sowie der Bewertung überzeugen.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +303,6 % seit 22.09.2012

-4,2 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 8.693.678,23 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +14,3 Prozent

Beimischung gesucht? Favorit China – gegen den Home Bias

Voll investiert, aber mit nur 13 Aktien bestückt ist das wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar ( Szew). Der Trader kann auf sehr gute 12 Monate zurückblicken – der Kurs des wikifolios ist um starke 13 Prozent gestiegen. Insgesamt summiert sich die Performance auf durchschnittliche 26 Prozent pro Jahr.

China bleibt vorerst Weishars favorisierter Markt – schon zum Jahreswechsel hat er im Interview verraten, dass er dort Potential sieht. Das wikifolio besteht fast zur Hälfte aus chinesischen Aktien.

Mehr im Talk: „China ist für mich aktuell der mit Abstand günstigste Markt“

Ganz allgemein strebt der Trader in dem Musterdepot eine Mischung aus sicheren Dividendentiteln, fundamental unterbewerteten Aktien mit Chancen auf einen Turnaround und Small Caps mit starkem Wachstumspotential an. Damit lässt sich nicht nur das deutsche Börsenbarometer schlagen – selbst die Technologiebörse Nasdaq kann hier ganz und gar nicht mithalten.

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +562,2 % seit 30.12.2014

+11,7 % 1 Jahr 0,72 × Risiko-Faktor

EUR 940.914,23 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +26,4 Prozent

Drei Jahre “ohne” Drawdown

Neben Haas und Weishar findet sich einmal mehr auch Orkan Kuyas ( Facebooktrader) unter den Bestsellern wieder. Das wikifolio Anlegerliebling kommt seit der Erstellung Ende 2019 auf eine Performance von ansehnlichen 46 Prozent. Beeindruckend ist aber vor allem der geringe Drawdown, der bislang stets auf maximal 14 Prozent begrenzt werden konnte. Die Schwankungen im wikifolio sind insgesamt deutlich geringer als in den großen Indizes.

Dabei setzt Kuyas auch Hebelprodukte ein, mit denen er aktuell zum Beispiel auf steigende Kurse beim S&P 500 sowie bei Platin spekuliert. Seine Positionen im wikifolio basieren auf einem selbst erstellten Regelwerk und werden mit Hilfe von statistischen Handelssystemen ausgewählt. Aktuell hält er noch gut ein Drittel des Depots als Cash – den fulminanten Jahresauftakt konnte er damit zwar nicht mitnehmen, Chancen gibt es an der Börse aber bekanntlich immer. Man darf also gespannt sein, wie Kuyas‘ wikifolio sich zukünftig entwickelt. Und ob er das Risiko in Anlegerliebling auch weiterhin so erfolgreich kontrollieren wird können wie er das in den ersten drei Jahren des Bestehens getan hat.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +48,0 % seit 11.12.2019

+3,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 6.170.426,67 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,5 Prozent

