Barrick Gold begeistert mit klassischem Umkehrmuster

Da halfen auch die ebenfalls sehr hohen Inflationsraten nur bedingt. Unter dem Strich wird Gold das laufende Börsenjahr aber wohl zumindest in dem Bereich beenden, in dem es auch zum Jahresstart notierte. Das ist im Vergleich zu vielen Aktienindizes schon eine starke Leistung. Was vor allem an der recht guten Performance der vergangenen Woche liegt, als sich Gold nach seinem Dreifachtief bei gut 1.600 US-Dollar bis auf aktuell ca. 1.800 Dollar verteuern konnte.

Bei vielen großen Goldminenaktien zeigt sich im Jahrestrend eine vergleichbare Bilanz. Die Aktie von Barrick Gold etwa fiel Anfang November auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020, hat sich seitdem aber wieder um gut 30 Prozent erholt. Nach Ansicht der technischen Analysten von HSBC hat sich dadurch auf Monats- und auch auf Quartalsbasis ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster ausgebildet. Mit Blick auf das typische kalkulatorische Anschlusspotenzial einer solchen Formation ergibt sich dadurch laut den Charttechnikern ein Kursziel von rund 20 Dollar, sodass die Tiefs von 2021 bei rund 18 Dollar nur eine Durchgangsstation darstellen sollten.

Weihnacht-Shopping Nummer eins

Darauf setzen wohl auch einige wikifolio-Trader. Die sonst nicht so extrem stark beachtete Aktie von Barrick Gold war in den vergangenen sieben Tagen mit 89 Trades und 58 Käufen (65 Prozent) einer der am meisten gehandelten Titel auf wikifolio.com. In dem wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas ( Facebooktrader) ist der Goldminenbetreiber aktuell mit rund neun Prozent gewichtet und damit der viertgrößte Depotwert. Aufgebaut hat der in der Community sehr bekannte Trader die Position in mehreren Tranchen erst kurz vor Weihnachten. Er liegt hier dennoch schon mit gut fünf Prozent im Plus. Für die Auswahl der für sein Portfolio in Frage kommenden Aktien setzt Kuyas auf einen „reproduzierbaren Screening-Ansatz“. Seine Trades basieren demnach auf einem festen Regelwerk, das auf die Suche nach „starken Outperformern“ ausgerichtet ist.

Das bescherte ihm seit dem Start bereits eine Performance von 45 Prozent oder 13 Prozent im Jahresdurchschnitt. Im laufenden Jahr gelang trotz des schwachen Gesamtmarktes ein Plus von fünf Prozent. Bemerkenswert ist zudem der bei nicht einmal 14 Prozent liegende Maximalverlust. Das Risikomanagement hat bislang also gut funktioniert.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +45,9 % seit 11.12.2019

+6,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 6.002.494,82 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 13,0 Prozent

Weihnacht-Shopping Nummer zwei

Ganz ähnlich stellt sich die Situation bei Franz Köninger ( AmbitionTrading) dar. Dessen wikifolio Ambition Europa und USA weist aktuell einen maximalen Drawdown von rund 13 Prozent sowie eine jährliche Durchschnittsperformance von knapp elf Prozent aus. Das Börsenjahr 2022 beschert ihm bislang einen Wertzuwachs von sieben Prozent. Passend zu der Analyse von HSBC widmet sich der erfahrene Privatanleger vor allem der charttechnischen Aktienanalyse. Bei Barrick Gold hat er dadurch vor gut einer Woche zugeschlagen und die Position innerhalb von vier Tagen zum drittgrößten Player seines Musterdepots ausgebaut. Auch er liegt hier aktuell schon mit ca. fünf Prozent vorne. Insgesamt besteht das Portfolio momentan nur zu rund 30 Prozent aus Aktien, während der Rest in dem „atmenden wikifolio“ als Cashbestand gehalten wird. Dadurch soll die Volatilität des wikifolios relativ niedrig gehalten werden.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +84,8 % seit 28.12.2016

+6,5 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 233.199,20 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,9 Prozent

