Bayer wird nach dem Kurseinbruch gesucht wie selten

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Bayer-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Die Chinesen sind zum Beispiel am Markt für Photovoltaik-Technologie (PV) weltweit die klare Nummer eins. Im sogenannten Reich der Mitte gibt es fast so viele Solaranlagen wie auf der gesamten restlichen Welt. Wenn man hierzulande eine PV-Anlage ordert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens eine Komponente dabei, die von einer chinesischen Firma hergestellt wurde. Zum Beispiel von JinkoSolar.

Es war ein „Doppel-Wumms“ der schlechteren Art, der zum Wochenstart über die Aktie des Pharmakonzerns Bayer hereinbrach. Nicht nur, dass die Leverkusener in den USA mal wieder zu einer Milliardenstrafe wegen der ggf. krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat verurteilt wurden. So richtig hart getroffen wurde der Aktienkurs durch die Nachricht über den Abbruch einer Studie bei dem als sehr vielversprechend eingestuften Medikament Asundexian für Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko. Pharmachef Stefan Oelrich hatte dem potenziellen Blockbuster nach dem für 2026 geplanten Start ein Spitzenumsatzpotenzial von gut 5 Milliarden Euro zugetraut.

Diese Hoffnung hat sich nun mit einem Schlag in Luft aufgelöst, was bei Analysten zwangsläufig eine Neuberechnung der zukünftigen Umsatz- und Gewinnschätzungen zur Folge hat. Ganz aktuell hat zum Beispiel Jefferies das Kursziel von 60 Euro auf nur noch 37 Euro reduziert. Bislang hatte es laut aktien.guide kein einziges Research-Haus gegeben, das den fairen Wert unterhalb von 40 Euro angesiedelt hat. Die Aktie fiel am Montag im Tief sogar unter die Marke von 33 Euro und konnte sich seitdem auf leicht höherem Niveau lediglich stabilisieren. Mehr war bislang nicht drin, obwohl Oelrich bei einer eigens angesetzten Videokonferenz mit Analysten am Montagnachmittag erklärte, dass er nicht mit einem Totalausfall des Medikaments rechne. Asundexian soll demnach als Schlaganfallprävention auf den Markt kommen und zumindest einen (kleinen) Teil der erhofften Umsätze generieren können.

Deutlicher Kaufüberhang auf wikifolio.com

Auf wikifolio.com war Bayer in den vergangenen sieben Tagen mit über 500 Trades eine der am meisten gehandelten Aktien. Bemerkenswert ist dabei der extreme Kaufüberhang, den das aktuelle Trading-Sentiment anzeigt:

Zu den Käufern gehörte auch Matthias Voß ( FoxSr ), der seit gut fünf Jahren das wikifolio Aktien im Schlussverkauf betreut. „Die Aktien wandern von schwachen in starke Hände“, kommentierte der Trader den Kursverlauf zum Wochenstart. Notierungen um 33 Euro waren aus seiner Sicht „unwiderstehlich“, weshalb er die Gewichtung der Aktie durch Zukäufe auf jetzt 6,6 Prozent angehoben hat. Damit ist Bayer die drittgrößte Position in dem aus 40 Werten bestehenden Musterdepot. Dominiert wird es allerdings von einer Aktie: Deutsche Wohnen kommt auf einen Anteil von 34 Prozent.

Mit der Suche nach im Vergleich zum historischen Verlauf günstig bewerteten Unternehmen gelang Voß bislang eine Performance von 40 Prozent oder rund 7 Prozent im Jahresschnitt. Mit einem Anstieg von 6 Prozent seit Anfang des Jahres liegt er auch 2023 im Rahmen seiner langfristigen Wertentwicklung.

Aktien im Schlussverkauf FoxSr DE000LS9NC22 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +42,4 % seit 18.10.2018 EUR 5.705,89 Investiertes Kapital +4,4 % Performance (1 J) 16,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,6 Prozent

„Halten“

Das wikifolio Dirty Money von Alexander Albicker ( MrTecDAX ) gibt es erst seit Februar 2022. In diesem Zeitraum wuchs der Depotwert um etwas mehr als 20 Prozent. Inhaltlich konzentriert sich der Trader bei diesem Musterdepot auf Aktien von Unternehmen, die in den verschiedenen ESG / SRI Ratings schwach abschneiden. Damit will er ausnutzen, dass die „dreckigen“ Aktien in viele auf Nachhaltigkeit getrimmte Portfolios und Indizes nicht mehr aufgenommen werden dürfen und deshalb vergleichsweise günstig gehandelt werden. Bayer ist in dem aktuell 43 Werte umfassenden Depot mit 1,4 Prozent gewichtet. Und bleibt es vorerst auch weiterhin.

Dirty Money MrTecDAX DE000LS9UF87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +19,9 % seit 01.02.2022 EUR 10.793,11 Investiertes Kapital +13,2 % Performance (1 J) 16,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +10,6 Prozent

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel