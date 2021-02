BMW im Fokus

Die Aktie von BMW ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Gute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und vor allem der unerwartet optimistische Ausblick auf die laufende Periode sorgten bei Börsianern für exzellente Stimmung. Ein reger Handel in der Aktie war auch bei wikifolio.com zu beobachten. Viele Trader hatten bei BMW aber schon vor den neuesten Nachrichten zugegriffen, weshalb der kräftige Kurssprung nun zu Gewinnmitnahmen genutzt wurde.

Der Automobilhersteller aus München hat 2013 beim Nettogewinn einen neuen Rekordwert erzielt. Unter dem Strich verdiente BMW satte 5,3 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäftsjahr soll es weiter bergauf gehen. Zur Überraschung vieler Analysten rechnet der Konzern auch 2014 damit, die Gewinne noch einmal deutlich steigern zu können. Vor allem dank der überdurchschnittlich hohen Investitionen der vergangenen Monate sieht sich das Unternehmen für die Zukunft bestens gerüstet. 2014 dürfte bei den Autoverkäufen die zuletzt nur knapp verfehlte Zwei-Millionen-Marke endgültig geknackt werden. Mehrere neue Modelle sollen zum Erreichen dieses Ziels beitragen. Ursprünglich hatte BMW die nächste große runde Marke bei dem Absatzzahlen erst für 2016 anvisiert.

In Folge der guten Nachrichten kletterte der Kurs der BMW-Aktie zur Wochenmitte um mehr als sieben Prozent nach oben. Das nutzte Michael Siepen („SunTsu“) sofort zu einer „schnellen Gewinnmitnahme”, nachdem er den Titel am Montag gerade erst erworben und den Kauf wie folgt begründet hatte: „Ich rechne mit einem Rebound. Die Marke bei 78,75 Euro hat in den vergangenen sechs Monaten mehrfach als Unterstützung fungiert.“ Unter dem Strich verbuchte der Trader so einen schnellen Gewinn von 6,9 Prozent. Sein wikifolio „MS Continuous Income Selection“ beeindruckt bei einer Performance von gut 14 Prozent seit August 2013 vor allem durch den geringen maximalen Verlust von bislang nur 5,2 Prozent. Seit Anfang Februar ist das wikifolio als Zertifikat investierbar (ISIN: DE000LS9BQU7).

Ein Plus von durchschnittlich sogar 32,5 Prozent erzielte Andrea Goletz („oeconomix“) mit der BMW-Aktie, die er in seinem wikifolio „Deutschlands größte Familienunternehmen“ zu großen Teilen schon zum Start im Mai 2012 erworben hatte. Nach dem deutlichen Anstieg am Mittwoch war seiner Ansicht nach nun „der richtige Zeitpunkt für eine Gewinnmitnahme“ gekommen. Das im September emittierte wikifolio-Zertifikat (ISIN: DE000LS9ACF0) hat trotz der jüngsten Rückschläge mit einem Plus von 31 Prozent seit Auflegung besser abgeschnitten als der DAX (+25 Prozent).

