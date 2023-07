"Viel Musik drin dank KI"

Sein weiteres wikifolio Digital Medtech schließt an diesem Gedanken an und möchte vom demographischen Wandel und grundlegenden Trends im Bereich Medizintechnik oder der Pharmaindustrie profitieren.

Im Gespräch mit Briest werden die großen Teilnehmer im Bereich KI, wie Beispiel Schrödinger , Siemens Healthineers und Intuitive Surgical unter die Lupe genommen, denn letztendlich betrifft der demographische Wandel Patienten und medizinisches Personal gleichermaßen. Briest kommt auf die Krankheit Diabetes zu sprechen, die laut ihm längst eine Volkskrankheit ist - nicht nur in den westlichen Ländern. Briest erkennt einen "extremen Zuwachs in den sich entwickelnden Ländern. Die Diabetesepidemie wächst zweistellig." Das klingt spannend? Dann höre dir gern das ganze Interview mit dem Börsenradio an. Viel Spaß dabei!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.