Bei BYD wird Warren Buffett plötzlich zum Problem

Die wikifolio-Trader sehen den Kursrutsch hingegen mehrheitlich als gute Einstiegsgelegenheit. In den vergangenen sieben Tagen war BYD bei 176 Trades mit 116 Käufen (69 Prozent) die am zweihäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Werner Fuchs ( GO123) war bei BYD für sein wikifolio Nachhaltig 1-2-3 aktuell zwar nicht aktiv, ist bei der Aktie aber schon lange und in hoher Gewichtung (fast 10 Prozent Depotanteil) engagiert. Mit Blick auf die Lieferfristen und Produktpalette der Firma ist seiner Meinung nach „alles im grünen Bereich“. Zudem sei BYD gerade im Vergleich zu Tesla „echt preiswert“. Die Verkäufe von Warren Buffett findet er gerade deshalb „merkwürdig“. Als möglichen Erklärungsversuch verweist er auf Meldungen, nach denen die Lithiumversorgung womöglich ein Problem für die Chinesen werden könnte. An seiner Position hält er aktuell dennoch weiter fest. Eine deutliche Kurserholung bei dem zweitgrößten Titel würde auch seinem wikifolio gut tun. Das bewegt sich seit dem vor gut 18 Monaten markierten Rekordhoch in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Das mitten in dieser Phase emittierte wikifolio-Zertifikat liegt daher aktuell mit 12 Prozent im Minus. Seit Eröffnung des Musterdepots steht hingegen eine Wertsteigerung von 56 Prozent geschrieben. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 18 Prozent.