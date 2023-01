Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche vor allem am deutschen Aktienmarkt. In den Depots landeten unter anderem der Pharmazulieferer Sartorius, der Einzelhandelskonzern Ceconomy, der Windkraftanlagenbauer Nordex sowie der Biogasanlagenspezialist Envitec Biogas. Am meisten gekauft wurde die Sartorius-Aktie. Das größte Wochenplus verzeichnete mit 14,85 Prozent Envitec Biogas.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den „Dip“ – also die baldige Trendwende – setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei Peabody Energy. Das Unternehmen ist das größte private Kohlebergbauunternehmen der Welt. Auf Wochensicht verlor die Aktie 8,84 Prozent an Wert. Zuvor ist das Wertpapier allerdings hervorragend gelaufen. Auf Jahressicht ist die Aktie 166,5 Prozent im Plus. Einige wikifolio Trader scheinen davon überzeugt zu sein, dass sich dieser übergeordnete Trend weiter fortsetzen wird. Gekauft hat unter anderem Valentin Schulz ( InvestierTier). In seinem wikifolio DasInvestierTierInvestiertHier ist die Peabody-Aktie aktuell mit 5,1 Prozent gewichtet.

Jetzt einloggen oder kostenlos registrieren, um weiterzulesen. Die Registrierung ist kostenlos und dauert weniger als eine Minute. Jetzt kostenlos registrieren Login

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel ASA. Die Aktie hat seit Mitte Oktober knapp 50 Prozent Performance hingelegt, nachdem sie zuvor seit dem Sommer deutlich korrigierte. Einige wikifolio Trader scheinen nun mit einem baldigen Ende der Rally zu rechnen. Kein Wunder, denn die Aktie vollzieht seit Oktober 2021 eine Berg- und Talfahrt. Bereits drei Mal folgte auf eine steile Rally eine starke Korrektur. Jedes Mal ging es etwas weiter bergab und das Hoch der vorigen Rally wurde im Anschluss nicht mehr erreicht. Das letzte Hoch erzielte die Aktie im August 2022 bei 1,65 Euro. Aktuell notiert sie bei 1,41 Euro. Sollte sich das Chartbild fortsetzen, würde eine erneute Korrektur somit unmittelbar bevorstehen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Iamgold 5.01% GOLD BLUE CHIPS 2 Westwing Group 12.27% Stock Stars 3 Morphosys 9.14% Katjuscha Research spekulativ 4 Lithium South 12.18% GuenstigeGelegenheiten 5 Mogo 17.45% Blockchain 2.0

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader in der letzten Woche bei Iamgold (International African Mining Gold Corporation). Die Aktie legte zuletzt einen deutlichen Kurssprung hin (+18,5 Prozent auf Monatssicht), nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Goldentwicklungsprojekte in Mali, Guinea und Senegal für rund 280 Millionen US-Dollar bekannt gab.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 BioNTech (ADR) -14.02% UMBRELLA 2 Enphase Energy -11.31% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 3 SolarEdge Technologies -10.84% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 4 Moderna -11.59% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 5 LPKF Laser & Electronics -6.92% Innovative Aktienideen

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Biontech -Aktie. Grund für die Verluste scheinen pessimistische Schätzungen hinsichtlich der zukünftigen Covid-Impfstoff-Gewinne des Unternehmens zu sein. Verantwortlich dafür ist vor allem Chinas überraschende Abkehr von der Null-Covid-Politik. Durch die sich aktuell rasant ausbreitende Covid-Welle, schwinden die Hoffnungen auf eine groß angelegte Impf-Kampagne mit dem Vakzin von Biontech.

Keine Aktien-Trends mehr verpassen Jetzt zum Newsletter anmelden und jeden Montag die heißesten Aktien per Mail erhalten. Jetzt anmelden