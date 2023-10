Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community um alle Aktien mit dem Handelssignal "Fear of Missing Out" zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat am Donnerstagabend seine Zahlen zum abgelaufenen Startquartal vorgelegt. Vor allem der überraschend hohe Gewinn von 0,94 US-Dollar je Aktie sorgte für gute Stimmung. Analysten hatten im Vorfeld nur ein EPS von 0,76 Dollar erwartet. Zudem wurde die Nachricht über die um 10 Prozent reduzierten Lagerbestände positiv aufgenommen. Der Kurs der Aktie legte daraufhin deutlich zu. Auf Wochensicht gelang so ein sattes Plus von fast sechs Prozent.

Fear of Missing Out bei Nike

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Super Micro Computer 17,33% Nordstern 2 Nike 5,92% Earnings Per Share Surprise Trader 3 Eckert & Ziegler 10,42% Long Value Investing 4 Palantir Technologies 14,07% Stockpicking Worldwide 5 GFT Technologies 9,29% Aschenputtell

Christian Nüchter ( Dapang ) hat auf die starken Zahlen umgehend reagiert und die Nike-Aktie am Freitag in sein wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader aufgenommen. Der Trader investiert bei diesem Depot regelmäßig in Aktien von Unternehmen, die mit Ihrem letzten Quartalsergebnis besonders überrascht haben. Hintergrund dieser Strategie ist die Erwartung, dass nach einer positiven Überraschung die zukünftigen erwarteten Erträge des Unternehmens ebenfalls steigen und in Zukunft noch weitere positive Überraschungen folgen.

Earnings Per Share Surprise Trader Dapang DE000LS9ASN0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +174,9 % seit 12.08.2012 EUR 283.465,26 Investiertes Kapital -7,4 % Performance (1 J) 32,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,6 Prozent

