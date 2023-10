Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Redcare, vormals Shop Apotheke

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Super Micro Computer 5,20% Investorenstrategie 2 Eli Lilly 5,22% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 3 Arista Networks 5,36% Trend + Chart 4 Shop Apotheke Europe 9,30% Zukunftsstarke Branchen 5 Nemetschek 8,85% Mawero Effizienz1

Am Donnerstag hat sich die Redcare Pharmacy-Aktie ( Shop Apotheke Europe ) neuen Rückenwind gesichert. Die Online-Apotheke konnte den Umsatz im dritten Quartal um zwei Drittel auf 475 Millionen Euro steigern. Und obendrauf gibt's 400.000 Kunden mehr als zum Ende des zweiten Quartals. Die Aktie verteuerte sich nach Zahlenvorlage um 11 % auf 110 Euro. Auf Jahressicht ist das Papier nun bereits um 170 % gestiegen. Das ist Balsam auf den Börsianer-Seelen nach der Talfahrt aus den Jahren 2021/2022. Am Hoch notierte Redcare, getrieben von der Covid 19-Pandemie, bei weit über 200 Euro.

