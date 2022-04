Hypoport überzeugt mit starken Zahlen

Dem Finanzdienstleister Hypoport gelang nach vorläufigen Zahlen ein Umsatzwachstum von 25 Prozent auf 136 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern wurde sogar noch deutlicher gesteigert. Ein EBIT von 17 Millionen Euro bedeutet ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Mit diesen Zahlen wurden die Konsensschätzungen klar geschlagen.

Die guten Nachrichten passen zu den ebenfalls gerade erst veröffentlichten Ergebnissen einer „Handelsblatt“-Umfrage. Demnach rechnen die acht wichtigsten deutschen Banken auch in diesem Jahr wieder mit einem boomenden Baufinanzierungsgeschäft. Die zuletzt spürbar gestiegenen Zinsen wirken dabei nicht etwa als Bremsfaktor, sondern womöglich als finaler Turbo. Aus Angst vor einer möglicherweise nachhaltigen Trendwende bei den Zinsen würden viele Kunden versuchen, ihre Hausfinanzierung noch schnell zu den immer noch vergleichsweise günstigen Konditionen abzuschließen.

Die Aktie von Hypoport hatte in den vergangenen Monaten auch aus Sorge vor einem Einbruch der Nachfrage nach Immobilienkrediten deutlich an Wert verloren. Als Online-Vermittler von Baufinanzierungen, Ratenkrediten und anderen Dienstleistungen war das Niedrigzinsumfeld lange Zeit die perfekte Basis für das starke Wachstum in den vergangenen Jahren. Die Analysten von Warburg stufen die Aktie auch jetzt noch als klaren Kauf ein. Bei einem aktuellen Kurs von 300 Euro und einem Kursziel von 595 Euro sehen die Strategen fast eine 100 Prozent-Chance. Deutlich skeptischer schätzen die Kollegen von Metzler die Zukunft des MDAX-Wertes ein. Deren Analysten rechnen für den Online-Marktplatz künftig mit einer rückläufigen Wachstumsrate beim Transaktionsvolumen, weshalb der faire Wert aktuell nur auf 295 Euro taxiert wird.

Von der Geschäftsentwicklung zum Einstieg animiert

Viele wikifolio Trader haben in den vergangenen Jahren hohe Gewinne mit der Hypoport-Aktie erzielt. Nach der Kurshalbierung steht der Titel auch jetzt wieder stark im Fokus. So war Hypoport in den vergangenen sieben Tagen mit 95 Trades und 70 Käufen (74 Prozent) die am fünfthäufigsten gehandelte MDAX-Aktie auf der Social Trading-Plattform.

Zu den Käufern zählte dabei auch Vincent Soltau ( Juliette ). Soltau hat Hypoport in seinem seit Ende 2016 mit 490 Prozent im Plus liegenden wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte schon mehrfach erfolgreich getradet. In den vergangenen zwei Wochen wurde nun erneut eine Position aufgebaut. Dabei zeigte er sich schon von den ersten im Monatsverlauf veröffentlichten Daten zum ersten Quartal sehr überzeugt: „Die operativen Kennzahlen der Hypoport-Gruppe zeigen das weiter starke Wachstum. Insbesondere die Volumen der plattformbasierten Geschäftsmodelle wurden in den ersten drei Monaten 2022 prozentual zweistellig ausgebaut. Damit konnten erneut Wachstumsraten deutlich oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes erreicht werden.“ Die nun erfolgte Konkretisierung bezüglich des Gewinns scheint den Trader ebenfalls überzeugt zu haben. Die jüngsten Zukäufe erfolgten noch heute Morgen.

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +471,3 % seit 17.10.2016

+0,9 % 1 Jahr 0,95 × Risiko-Faktor

EUR 11.502.437,25 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +37,9 %

Nach Gewinnmitnahmen wieder zugekauft

Michael Kissig ( sirmike ) ist über sein wikifolio Kissigs Nebenwerte Champions seit August des vergangenen Jahres durchgehend bei Hypoport investiert. Nachdem er im Dezember die Hälfte des Bestands mit Gewinn verkauft hatte, wurde die mittlerweile ins Minus gerutschte Position in den vergangenen Tagen ohne weitere Kommentierung wieder vergrößert. Dem Namen des Musterdepots entsprechend konzentriert sich der Trader auf seiner Meinung nach aussichtsreiche Nebenwerte, weil er dort das größte Potenzial sieht. Bei einem grundsätzlich langfristigen Anlagehorizont verfolgt er eine klassische Buy & Hold-Strategie. Diese hat ihm seit dem Sommer 2020 eine Performance von 43 Prozent oder 24 Prozent pro Jahr beschert, während der maximale Verlust bislang bei 26 Prozent liegt.

Kissigs Nebenwerte Champions sirmike DE000LS9QWQ1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +39,6 % seit 19.08.2020

-0,4 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor

EUR 2.743.935,44 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 23,6 Prozent

Alle wikifolios mit Hypoport im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche