Berichtssaison: Netflix und Tesla zeigen, wie wichtig sie ist

Die Zeiten, in denen sich die Anleger auf jede noch so kleine positive Randnotiz in den Unternehmensberichten gestürzt haben, um einen Grund für neue Investments zu finden, sind erst einmal vorbei. Wer nicht liefert, der wird abgestraft. Und das nicht zu knapp. Diese Erfahrung haben in dieser Woche vor allem die Aktionäre von Netflix gemacht. Der erfolgsverwöhnte Streamingdienst musste im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 200.000 Nutzern hinnehmen. Und die Prognose für das laufende Quartal sieht ebenfalls kein Wachstum vor. Das kannte man so von dem Unternehmen bislang nicht.

Die Konkurrenz schläft nicht

Dass Netflix seinen Dienst in Russland eingestellt hat, ist dabei nur ein Grund für den Kundenschwund. Der Vorstand selbst spricht konkret von den „Auswirkungen eines wachsenden Wettbewerbs“. Die Konkurrenz bereitet Netflix also Probleme. Das gefällt den Börsianern gar nicht. Die Aktie brach gestern im US-Handel um 35 Prozent ein und hat damit seit dem Hoch im November fast 70 Prozent an Wert eingebüßt. Netflix muss nun beweisen, dass es in Zukunft gelingen kann, die bestehenden Nutzer weiter zu monetarisieren und damit nicht ausschließlich von den monatlichen Abo-Gebühren abhängig zu sein.

wikifolio-Trader Thomas Freisinger ( FR3ISING3R) scheint daran zu glauben. In seinem wikifolio MAYER-FREISINGER Investment hat er den Kursrutsch genutzt, um seinen Bestand an Netflix-Aktien weiter auszubauen: „Auch wenn Nutzer verloren gehen, denke ich, dass Netflix Potential hat.“ Mit einem Depotanteil von 4,3 Prozent ist der Titel jetzt die drittgrößte Position in dem Musterdepot. Der Trader, der bei seinen Investments eine kurz- bis mittelfristige Haltedauer anstrebt, konnte seit der Auflegung des Portfolios im Januar ein Plus von 52 Prozent erzielen.

MAYER-FREISINGER Investment FR3ISING3R DE000LS9SZT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +51,0 % seit 07.01.2022

- 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 70.874,05 investiertes Kapital seit Januar 2022: +52,4 Prozent

Elon Musk liefert erneut

Dass es trotz des aktuell nicht gerade einfachen Marktumfelds auch anders geht, hat gestern wieder einmal Tesla bewiesen. Das Unternehmen lag bei Umsatz und Gewinn im Startquartal deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten. Geschäftsführer Elon Musk avisierte zudem, dass der E-Auto-Spezialist in diesem Jahr bei den Autoverkäufen ein Wachstum von 60 Prozent erreichen könnte.

Die Aktie sprang daraufhin im nachbörslichen US-Handel um ca. fünf Prozent in die Höhe und kann dieses Plus auch an den deutschen Börsen heute bestätigen. Torsten Hautmann ( TheOnliner) zeigt sich ebenfalls begeistert. Kein Wunder, macht die Tesla-Aktie in seinem wikifolio Online Marketing Rockstars doch über ein Viertel des gesamten Kapitals aus. Neue Investments gab es daher erst einmal nicht. Auf eine bevorstehende Reduzierung der hohen Gewichtung deutet sein aktueller Kommentar aber auch nicht hin. „Tesla, beste Aktie ever. Also ever, ever ;-) Jetzt fängt die Skalierung erst an. Austin live, Berlin live, neue Batteriepacks, Robotaxi...“, postete der Trader, der im Jahresdurchschnitt seit 2014 mit seinem wikifolio bei einem maximalen Verlust von 36 Prozent eine Performance von über 21 Prozent generieren konnte.

Online Marketing Rockstars TheOnliner DE000LS9DJH5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +360,2 % seit 23.04.2014

-19,6 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 148.786,58 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 21,4 Prozent

Die Aktie von Netflix war in den vergangenen sieben Tagen mit 357 Trades und 303 Käufen (85 Prozent) die mit großem Abstand am häufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Tesla rangiert hier auf Rang zehn, könnte im Anschluss an die guten Zahlen nun aber wieder stärker in den Fokus der Trader rücken.

Alle wikifolios mit Netflix im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche

Alle wikifolios mit Tesla im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche