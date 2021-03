Dieselfahrverbote - Des einen Leid, des andren Freud'

Im Februar 2018 hat es die Bitcoin Group erneut auf Platz 1 im Ranking der meistgehandelten Aktien geschafft. Mit 1169 Trades allerdings weitaus weniger nachdrücklich, als wir das in Zeiten der Krypto-Euphorie Ende letzten Jahres erlebt haben. Nach dem Crash von Mitte Dezember bis Anfang Februar, haben sich die Kurse wieder deutlich erholt. Das hat dazu geführt, dass das Interesse an der Bitcoin Group Aktie wieder deutlich angestiegen ist. Viele Trader nutzten die Volatilität des Krypto-Wertes, um kurzfristige Bewegungen mitzunehmen und bleiben in Hinblick auf langfristige Investments skeptisch. Wir haben im Februar bei der Bitcoin Group 52 Prozent Kauf-Orders verzeichnet.

Sie möchten kein Video mehr verpassen?

Dann abonnieren Sie jetzt unseren Youtube-Kanal und bleiben Sie über jeden neuen Beitrag auf dem Laufenden

Jetzt abonnieren

Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass Diesel-Fahrverbote in Deutschland möglich sind, hat Hamburg als erste Stadt ein solches eingeführt. Es drohen weitere Fahrverbote in Großstädten wie Stuttgart, München, Düsseldorf, Köln und Berlin. Die Baumot Group gilt als einer der führenden Anbieter ganzheitlicher Lösungen im Bereich der Abgasnachbehandlung. Im Februar hat sich die Nachfrage nach solchen Systemen schlagartig erhöht. Damit ist der Wert der Aktie gestiegen und zwar von 1,20 Euro zu Jahresbeginn auf aktuell etwa 2,30 Euro. Die Aktie wurde im Februar 706 mal gehandelt, wovon 52 Prozent Kauf-Orders sind. Vielfach neigten die Trader aufgrund des auffallend starken Anstieg des Wertes auch schon wieder zu Gewinnmitnahmen.

Ebenfalls erwähnenswert sind die Ereignisse bei Daimler. Der führende deutschen Automobilhersteller hat im Februar gute Zahlen geliefert und dieser Aspekt wurde von unseren Tradern häufig angemerkt. Der Einstieg des chinesischen Automobilkonzerns Geely haben nur wenige Trader kommentiert, wenn dann aber tendenziell positiv. Daimler selbst wurde im Februar 853 mal gehandelt.

Das könnte Sie auch noch interessieren:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.