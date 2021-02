Elon Musk investiert, akzeptiert und pusht den Bitcoin

Das ist tatsächlich möglich. Wie Tesla-Chef Elon Musk jetzt ankündigte, wird die Digitalwährung nämlich bald als Zahlungsmittel akzeptiert. Der daraus entstandene Hype an den Börsen spielt Musk voll in die Karten. Schließlich hat Tesla selbst 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert. Damit stellt sich der erfolgreiche Geschäftsmann frontal gegen die Mehrheit der professionellen Anleger, die laut einer aktuellen Umfrage des DVFA der Digitalwährung als Zahlungsmittel skeptisch gegenüberstehen und als primäre Ursache für den rasanten Kursanstieg pure Spekulation vermuten. Wenn dem so ist, liegen die meisten dieser Spekulanten aktuell zumindest dick im Gewinn, nachdem der Bitcoin gerade auf eine neues Rekordhoch geklettert ist. Warum wird den Anlegern ziemlich egal sein.

Breit gestreut mit flexibler Investitionsquote

Die Vermögensverwalter von 2K Capital ( 2KCapital ) halten zumindest „buy & hold“-Investments bei Kryptos ebenfalls für eine „höchst fragwürdige Strategie bei dieser noch jungen und wenig regulierten Asset Klasse“. Trotzdem haben Sie mit dem wikifolio 2K Systematic Crypto Investing im November ein jetzt seit drei Wochen investierbares Musterdepot zu diesem Thema auf den Markt gebracht. Damit soll Investoren die Möglichkeit gegeben werden, die Renditechancen von Kryptowährungen „kontrolliert und sicher wahrzunehmen“. Hinter dieser vollmundigen Ankündigung steckt nach Angabe der Anlageprofis eine „computerisierte statistische Preis-Zeitreihen- und Volumen-Analyse“. Dadurch wird vor allem die Investitionsquote gesteuert, die variabel zwischen 0 und 100 Prozent liegen kann. Zudem sollen auch Short-Investments möglich sein. Seit Ende der vergangenen Woche ist das Portfolio jedoch in vollem Umfang „Long“ positioniert, was sich entsprechend positiv auf die jüngste Performance ausgewirkt hat. Die liegt nach 2,5 Monaten bei 70 Prozent, während der maximale Verlust 25 Prozent beträgt. Bestückt ist das Depot mit sieben börsengehandelten „Fonds“ (ETP), die sich entweder auf einzelne oder einen Korb mit verschiedenen Kryptowährungen beziehen. Die Experten fokussieren sich also nicht nur auf den Bitcoin, sondern streuen das Kapital in diesem Segment.

2K Systematic Crypto Investing 2KCapital DE000LS9QYU9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +75,3 % seit 25.11.2020

- 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 17.004,09 investiertes Kapital 70 Prozent in 2,5 Monaten

Depot mit über 40 Prozent Plus seit Jahresbeginn

Jürgen Kraus ( WachstumPlus ) hat einen anderen Weg gewählt, um vom den Krypto-Boom zu profitieren. „Elon Musks Autofirma Tesla investiert heute 1,5 Milliarden in Bitcoin, worauf der Kurs durch die Decke ging. Wir profitieren indirekt durch Werte, die auch in Bitcoin investieren. Allein heute steigt unser Depotwert Riot Blockchain um 38 Prozent. Das Depot legt fast 7 Prozent zu“, postete der Trader gestern Abend. Heute klettert die Aktie um weitere 14 Prozent. Das Unternehmen, das gestern auch einen neuen Vorstandschef vorgestellt hat, legt seinen strategischen Fokus auf das Bitcoin-Mining. Kraus wiederum hat Ende 2020 sein schon seit fast acht Jahren bestehendes wikifolio All in One umgebaut und setzt seitdem auf „Wachstumswerte aus der zweiten Reihe, die nicht jeder kennt, die aber das Potential haben, zukünftige Highflyer zu werden“. Diese Strategie zahlt sich bislang aus, wie das Kursplus von 43 Prozent seit dem Jahreswechsel mehr als deutlich zeigt. Das auf Allzeithoch notierende Musterdepot konnte die durchschnittliche Jahresperformance dadurch auf rund 22 Prozent steigern. In der Summe entstand dadurch ein Wertzuwachs von 363 Prozent.

All In One WachstumPlus DE000LS9BZW4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +370,3 % seit 16.04.2013

+42,5 % 1 Jahr 1,26 × Risiko-Faktor

EUR 220.299,43 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 21,6 Prozent

Die 10 meistgehandelten Krypto-ETFs der letzten sieben Tage:

