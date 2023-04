Netflix: Q1-Zahlen enttäuschen

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Netflix zu sehen! Registrieren Login

Das Netflix Billig-Abo nimmt Fahrt auf. Rund 1 Million monatliche Nutzer verzeichnet das Abo-Modell mit Werbung zwei Monate nach Beginn in den USA derzeit. Die Befürchtung, dass sich dieser Zuwachs vor allem aus bestehenden Kunden speist, die auf das Billig-Abo wechseln, hat sich nicht bewahrheitet. Laut Netflix sind die Nutzer des „Basic-Abos“ größtenteils neue oder ehemalige Kunden. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie ist auf Wochensicht deutlich im Plus (+6,5 %).

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Netflix vermeldete im ersten Quartal 2023 einen Gesamtumsatz von 8,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Neukunden lag mit knapp 1,75 Millionen unter den erwarteten 2,1 Millionen. Der Betriebsertrag sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa zwölf Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,88 US-Dollar.

Ausgewählte Kennzahlen der Netflix-Aktie

Billig-Abo als letzte Hoffnung?

Punkten konnte Netflix zuletzt mit seinem Basic-Abo. Rund 1 Million monatliche Nutzer verzeichnete das Abo-Modell mit Werbung zwei Monate nach Beginn in den USA. Die Befürchtung, dass sich dieser Zuwachs vor allem aus bestehenden Kunden speist, die auf das Billig-Abo wechseln, hat sich nicht bewahrheitet. Laut Netflix sind die Nutzer des „Basic-Abos“ größtenteils neue oder ehemalige Kunden. An der Börse kam das gut an. Im März stieg der Preis einer Netflix-Aktie von 292 auf rund 345 US-Dollar. Das wikifolio Trading-Sentiment zeigt, dass die wikifolio Trader diese Kursgewinne vermehrt für Gewinnmitnahmen nutzten. Die Verluste im Anschluss an die Q1-Zahlen motivierten noch einmal mehr wikifolio Trader zum Verkauf. Trading-Sentiment