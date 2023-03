Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out bei Dax-Neuling Rheinmetall

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall. Für die jüngste Performance sind positive Geschäftszahlen und der Dax-Aufstieg des Unternehmens verantwortlich. Richard Dobetsberger ( Ritschy) weiß mehr:

Der deutsche Technologiekonzern Rheinmetall hat seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und das Geschäftsjahr 2022 erneut mit Rekordzahlen abgeschlossen. Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 6.410 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz. Richard Dobetsberger Ritschy

Auf Wochensicht ist das Papier 10,41 % im Plus. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie von knapp 100 auf aktuell über 260 Euro gesteigert. In Dobetsbergers wikifolio Umbrella ist die Rheinmetall-Aktie mit über 30 % Gewichtung die mit Abstand größte Position.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.452,7 % seit 16.09.2012

-13,8 % 1 Jahr 0,83 × Risiko-Faktor

EUR 22.316.322,08 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 29,7 Prozent

Wie stehst du zu Investments in Rüstungsunternehmen?

Buying the Dip bei Immo-Aktien

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

# Name Performance gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Vonovia -9.82% Aktien-Werte First 2 Coinbase (A) -11.34% World's Best Brands 3 Deutsche Bank -6.61% Nordstern 4 TAG Immobilien -7.78% 25 Jahre Börsenerfahrung 5 UR-Energy -7.68% Hard'n'Heavy - Krisensichere Investments

Steigende Zinsens belasten Immobilien-Aktien. Vonovia (-9,82 %) und TAG Immobilien (-7,78%) sind auf Wochensicht im Minus. Beide Unternehmen haben jüngst Zahlen vorgelegt und ein deutlich gesunkenes Konzernergebnis vermeldet. wikifolio Trader lassen sich davon nicht verunsichern und kaufen den Dip. Viele scheinen zu glauben, dass der Sektor das Schlimmste überstanden hat. Unter ihnen ist auch Stefan Heinzmann ( einmaleins ). Er kommentiert:

Die EZB kann so schnell die Zinsen nicht weiter erhöhen. Die ersten Banken bekommen schon Probleme. Die Wirtschaft auch bald. Die Immobilienpreise in den Großstädten sind im Moment stabil. Stefan Heinzmann einmaleins

In Heinzmanns wikifolio Zinsfuß ist die Vonovia-Aktie aktuell mit 7,2 % gewichtet.

Zinsfuß einmaleins DE000LS9LY44 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +241,7 % seit 20.09.2013 -15,5 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor EUR 580.552,45 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +14,0 %

Taking Profit bei Netflix

# Name Performance verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Münchener Rück 5.16% Trendstarke Deutsche Aktien 2 2 JinkoSolar Holding (ADR) 10.67% Tech & GreenTech Aktienwerte 3 Netflix 8.67% KI-Investor 4 Henkel (VZ) 6.03% Deutsche Aktien Top50 5 Kion Group 12.74% RS Handelssystem

Das Netflix Billig-Abo nimmt Fahrt an. Rund 1 Million monatliche Nutzer verzeichnet das Abo-Modell mit Werbung zwei Monate nach Beginn in den USA derzeit. Die Befürchtung, dass sich dieser Zuwachs vor allem aus bestehende Kunden speist, die auf das Billig-Abo wechseln, hat sich nicht bewahrheitet. Laut Netflix sind die Nutzer des „Basic-Abos“ größtenteils neue oder ehemalige Kunde. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie ist auf Wochensicht deutlich im Plus (8.67 %). Einige wikifolio Trader nutzen den Aufwind und nehmen Gewinne mit. Das Trading Sentiment zeigt, dass die Verkäufe bei der Netflix-Aktie derzeit deutlich überwiegen.

Jumping the Ship: Betrugsvorwürfe bei Block

# Name Performance verkauft ua. in diesem wikifolio 1 BLOCK INC. A -18.00% Nordstern 2 Credit Suisse Group (ADR) -64.14% Fiedler Invest Global 3 First Majestic Silver -12.57% Special Situations 4 Varta -20.94% eMobility 5 Galaxy Digital Holdings -15.02% NEO BOOM Ridin Digital Bulls AB

Für einen Schock sorgten letzte Woche Betrugsvorwürfe gegen den Mobile-Payment-Anbieter Block (ehem. Square). wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) kennt die Hintergründe:

„Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Zahl seiner Cash-App-Nutzer manipuliert zu haben – um 40 bis 75 Prozent! Zudem hat die Gesellschaft Hindenburg Research zufolge auch nichts gegen die illegale Nutzung der App durch Kriminelle getan. Bei der Kontrolle seiner Kunden habe sich Block nicht an Vorschriften und Geldwäsche-Gesetze gehalten. Christian Scheid Scheid

In seinem wikifolio Special Situations long/short hat Scheid letzte Woche mit dem Kauf von Turbo Short-Zertifikate auf die Neuigkeiten reagiert. Der in der Zwischenzeit erfolgte Verkauf der Derivate in mehreren Tranchen brachte dem erfahrenen wikifolio Trader zwischen 5 und 12 % Rendite.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +588,6 % seit 09.11.2013 +4,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.427.594,41 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,7 %

