Neue Hoffnung auf einen Turnaround der Deutschen Bank

Deutlich besser sieht es da bei den zuletzt doch stark vernachlässigten Finanzwerten aus. Die Aktie der Deutschen Bank zum Beispiel konnte auf Monatssicht um 27 Prozent und damit fast dreimal so stark zulegen wie der DAX. Keiner anderen Aktie im deutschen Leitindex gelang in diesem Zeitraum eine so gute Performance. Beflügelt wurde der Kurs zuletzt vor allem von positiven Kommentaren mehrerer Analysten. Die zeigten sich positiv überrascht von dem jüngsten Zahlenwerk des Konzerns. Der Vorsteuergewinn lag mit 1,6 Milliarden Euro deutlich über den Erwartungen des Marktes. Bei einer dynamischen Ertragsentwicklung wird zudem positiv registriert, dass das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 8 Prozent in diesem Jahr wahrscheinlich problemlos erreicht werden kann.

Schneller Trade bringt über vier Prozent Gewinn

Auch die wikifolio-Trader haben die Deutsche Bank nicht aus den Augen verloren. Im Zuge der Q3-Berichterstattung war der Finanzwert in den vergangenen sieben Tagen mit 448 Trades und 225 Käufen (50 Prozent) die am vierthäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com. Jörn Remus ( Nordmann2015) hatte die Aktie kurz vor den Zahlen in sein wikifolio Nordstern aufgenommen und die Position nach der Veröffentlichung noch weiter ausgebaut. Wie schon öfter in der Historie seines Musterdepots nutzte er die Deutsche Bank dabei für eine kurzfristige Tradingchance. Der Großteil der Position ist mittlerweile schon wieder verkauft. Und der Trade hat sich gerechnet. So wurden die meisten Stücke mit Gewinnen von über vier Prozent veräußert.

Der seit 2004 hauptberuflich als Börsenhändler agierende Trader setzt in seinem Portfolio auf einen Mix aus langfristig viel versprechenden Wachstumsaktien und kurzfristigen Spekulationen. Mit diesem Ansatz konnte er seit Mitte 2015 bei einem maximalen Drawdown von weniger als 30 Prozent einen Wertzuwachs von 350 Prozent generieren. Im Jahresschnitt bedeutet das eine Performance von knapp 23 Prozent.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +350,9 % seit 18.06.2015

-1,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.493.676,41 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 22,7 Prozent

Ergebnisse und Chartverlauf stimmen zuversichtlich

Die Anlageprofis der Vermögensverwaltung SIGAVEST sind bei der Deutschen Bank schon länger investiert. Unter dem Strich hat sich das Investment in ihrem wikifolio VV Aktien flexibel bislang aber noch nicht gelohnt. Trotz der starken Erholung der vergangenen Wochen steht hier immer noch ein Minus von gut neun Prozent geschrieben. Den Glauben an einen positiven Ausgang dieser Geschichte haben die Vermögensverwalter aber noch nicht aufgegeben, auch weil man die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens ebenfalls sehr positiv bewertet: „Die Deutsche Bank meldet das beste dritte Quartal seit 2005 und überrascht die Analysten mit einem Milliardengewinn positiv. Alle Kennzahlen haben sich deutlich verbessert“, konstatierte der für das Musterdepot verantwortliche Christian Mallek unmittelbar danach. Kurze Zeit später schob er dann noch eine weitere Analyse nach: „Das charttechnische Bild verbessert sich weiter. Die 200-Tage-Linie bei 9,82 ist das nächste Ziel. Die Aktie ist unserer Meinung nach deutlich unterbewertet, wie auch das sehr gute Ergebnis zeigt. Wir bleiben investiert und erwarten deutlich zweistellige Kurse“.

In dem im November 2013 eröffneten wikifolio ist die Aktie mit einem Depotanteil von fast zehn Prozent aktuell der drittgrößte Wert. Das nahezu voll investierte Portfolio liegt nach nunmehr neun Jahren mit 102 Prozent oder 8,2 Prozent p.a. im Plus. Seit Jahresbeginn ging es allerdings um 26 Prozent abwärts.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +101,6 % seit 04.11.2013

-24,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 22.767,70 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 8,2 Prozent

