Neue investierbare wikifolios KW 24

Diese Woche wurden 17 neue wikifolios emittiert. Wir haben somit 669 investierbare wikifolios für unsere Anleger.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

KM Trader Strategie

Der Trader „BasisInvest“ investiert in alle verfügbaren Anlageklassen mit dem Ziel laufende Erträge zu erwirtschaften. Performance seit Beginn: +3,53%.

Deutsche Hauptwerte Long/Short

Der Trader „BullandBear“ handelt deutsche Titel sowohl Long wie auch Short. Performance seit Beginn: +81,31%.

Weltweite Dauerbrenner

Der Trader „gittaa“ investiert in Aktien und ETS´s nach fundamentaler Analyse. Performance seit Beginn: +22,22%.

J.S. Small/Mid Cap

Der Trader „joshua95“ investiert in, vorzugsweise deutsche Small- und Mid-Caps. Performance seit Beginn: +3,60%.

Automobilwerte mit Short-Absicherung

Der Trader „KnowHow“ investiert in Automobilwerte und Automobilzulieferer. Performance seit Beginn: +9,96%.

LIFL Top of the Tops Nasdaq100-Werte

Der Trader „Liflenger“ investiert in diesem wikifolio in Nasdaq Werte. Performance seit Beginn: 3,84%.

Mawero Kapitalaufbau1

Der Trader „Mawero“ investiert in Aktien, ETF´s und Fonds für ein breit gestreutes Portfolio. Performance seit Beginn: -3,14%.

Trade Sense

Der Trader „MGencsoy“ investiert in Titel nach einer Analyse der Software TradeSense. Performance seit Beginn: +4,23%.

MS All In One

Der Trader „MSchmid“ investiert in Titel nach fundamentaler Analyse. Performance seit Beginn: 1,19%.

ANT1 FRAG - HPS worldwide

Der Trader „ORB“ investiert in Aktien mit hilfe des HPS Selector Analysetools. Performance seit Beginn: -1,58%.

SITUATION-TRADING-STRATEGY

Der Trader „richindustries“ investiert in Aktien und ETFs nach fundamentaler und charttechnischer Analyse. Performance seit Beginn: +6,60%.

Wachstum mit nur einer Aktie

Der Trader „Scheid“ investiert stets nur in eine einzelne Aktie nach fundamentaler und charttechnischer Analyse. Performance seit Beginn: +118,89%.

Divers International 1

Der Trader „SWYQQ“ handelt Aktien, ETF´s und Fonds, vorrangig aus der IT-Branche. Performance seit Beginn: -14,53%.

Value World Investment

Der Trader „TFInvest“ verfolgt einen langfristigen Handelsstil mit Aktien. Performance seit Beginn: -3,93%.

USA TOP 10

Der Trader „TFInvest“ investiert in diesem wikifolio in seine Top 10 der US Aktien. Performance seit Beginn: -3,55%.

Trendfreund

Der Trader „Trendfreund“ investiert in Aktien und ETF´s trendfolgend nach dem Modell von Levy. Performance seit Beginn: -2,19%.

Spekulative Trends und Wachstumswerte

Der Trader „TurtleSoup“ verfolgt eine wachstumsorientierte Trendfolge- und Momentumstrategie. Performance seit Beginn: +7,49%.

Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken neuer und interessanter wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.