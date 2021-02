Neue investierbare wikifolios

Diese Woche haben wir 16 neue wikifolios emittiert. Damit gibt es mittlerweile 151 an der Börse Stuttgart gelistete wikifolios mit eigener ISIN!

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

munio

Der Trader „munio“ investiert in ausgewählte Investmentfonds aus den Kategorien Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Immobilienfonds und Geldmarktfonds. Performance seit Beginn: +1,66%.HaGU High Dividend

Dieses langfristige Strategie Portfolio investiert in Aktien und ETFs, die eine nachhaltige Dividendenstrategie verfolgen. Performance seit Beginn: +3,20%Stable Cash Flows

In diesem wikifolio wird in Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf langlaufenden Kundenverträgen basiert und die damit langfristig gut prognostizierbare Cash Flows generieren investiert. Performance seit Beginn: +1,32%Absolute Return mit System

Dieses wikifolio wird aufgrund eines Algorithmus getradet. Performance seit Beginn +4,53%Unterbewertete Marken & Wachstum

Das wikifolio "Unterbewertete Marken & Wachstum" investiert ausschließlich in Einzelwerte. Es handelt sich vor allem um Marken, die sich vorzugsweise an Endkonsumenten richten bzw. bei diesen eine hohe Bekanntheit haben. Es wird eine langfristige Haltedauer mit bestmöglichem Return on Investment (ROI) anvisiert. Performance seit Beginn: +6,91Quantitative DAX-Werte Portfolio

Dem „Quantitative DAX-Werte Portfolio“ liegt – wie der Name schon sagt – eine quantitative Strategie zugrunde. Performance seit Beginn: +4,40%MD Momentum

MD Momentum hat einen langfristigen Vermögensaufbau zum Ziel. Performance seit Beginn: -2,64%Portfolio Wachstum

Portfolio Wachstum hat ebenso einen langfristigen Vermögensaufbau zum Ziel. Performance seit Beginn: -0,72%Wachstum Jetzt

Die Philosophie von „Wachstum Jetzt“ ist bei günstigen Kursen zu kaufen und bei gestiegenen Kursen zu verkaufen. Performance seit Beginn: -0,27%Mister3M Momentum Number 1t

Eckpfeiler der Anlagestrategie ist die Behavioral Finance. Performance seit Beginn: -1,32%Internationale trendstarke Topaktien

Hier wird in ein langfristiges trendstarkes weltweites Aktienportfolio investiert. Performance seit Beginn +7,30%Value Momentum Langfrist Aktien

In diesem wikifolio wird ein langfristiger Value Momentum Ansatz verfolgt. Performance seit Beginn +5,28%BärenATXwerte

Das wikifolio BärenATXwerte investiert nur in Titel des ATX. Performance seit Beginn: +11,17%RenditeKing

Ziel dieses wikifolios ist die Erzielung einer maximalen Rendite in jeder Marktphase (also auch die Erzielung von Gewinnen in Börsenkrisen). Performance seit Beginn: +99,26%Trade3000 ETF-Werte D30

In diesem Wikifolio wird die systematische Trade3000 Strategie auf den DAX mit zweifach gehebelten Long- und Short-ETFs umgesetzt. Performance seit Beginn: +7,66%Durchschnittliche Analystenmeinung

Die Strategie dieses wikifolios ist es Aktien Empfehlungen von Analysten abzubilden. Performance seit Beginn: +6,68%Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken neuer und interessanter wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.