Neue investierbare Wikifolios KW 15

In der Kalenderwoche 15 haben wir 26 neue wikifolios emittiert. Somit haben wir zur Zeit 461 investierbare wikifolios.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

twconline

Der Trader „twconline“ investiert mit einem Trendfolgeansatz in , vorzugsweise, Aktien und Aktienfonds. Performance seit Beginn: +1,26%.

PitStorm

Der Trader „PitStorm“ investiert nach der von Prof. Dr. Max Otte entwickelten „Königsanalyse“. Performance seit Beginn: +1,40%.

MD1

Der Trader „MD1“ investiert in Aktien die nach dem KGV unterbewertet scheinen. Performance seit Beginn: -0,22%.

Dachs88

Der Trader „Dachs88“ investiert in Aktien und bewertet diese nach dem KGV, der Dividendenrendite und der Volatilität. Performance seit Beginn: +1,38%.

Babylon

Der Trader „Babylon“ investiert in Aktien und achtet auf das Umfeld des Unternehmens, Unternehmenskennzahlen und die technische Analyse der Charts. Performance seit Beginn: -3,64%.

ROMANTIKER1977

Der Trader „ROMANTIKER1977“ handelt DAX ETFs auf rein charttechnischer Basis. Performance seit Beginn: +6,55%.

nav

Der Trader „nav“ investiert in Aktien und achtet hierbei auf Wachstumschancen. Performance seit Beginn: +14,01%.

Brunowsky

Der Trader „Brunowsky“ investiert in Internet- oder Internet-affine Aktien. Performance seit Beginn: -2,85%.

Chris84

Der Trader „Chris84“ investiert in weltweit operierende Dividendenwerte. Performance seit Beginn: +0,81%.

Growth

Der Trader „Growth“ investiert in europäische Aktien mit hoher Dividendenrendite. Performance seit Beginn: +1,52%.

FondsRenner

Der Trader „FondsRenner“ investiert nach einem mathematischen Modell in ETFs. Performance seit Beginn: +0,36%.

Ritschy

Der Trader „Ritschy“ investiert in Aktien die Zukunftstechnologien entwickeln. Performance seit Beginn: +10,09%.

TraderLady

Die Traderin „TraderLady“ handelt nach technischer Analyse DAX ETFs auf den kleinen Zeiteinheiten. Performance seit Beginn: +5,42%.

magix01

Der Trader „magix01“ investiert in Aktien aus dem Bereich Biotechnologie und Medizin. Performance seit Beginn: +1,34%.

Massenbewegung

Der Trader „Massenbewegung“ handelt Aktien, ETFs und Fonds auf Stundebasis nach technischer Analyse . Performance seit Beginn: +2,81%.

LiftOff

Der Trader „LiftOff“ handelt nach technischer Analyse vorrangig Aktien des S&P 500. Performance seit Beginn: +2,60%.

Kohlhaas

Der Trader „Kohlhaas“ handelt deutsche Aktien nach einer mathematisch-stochastischen Analyse. Performance seit Beginn: +10,26%.

AndreLorenz

Der Trader „AndreLorenz“ investiert in Aktien, ETFs und Fonds nach fundamentaler Analyse. Performance seit Beginn: -0,19%.

nickleeson79

Der Trader „nickleeson79“ handelt europäische Aktien nach fundamentaler sowie technischer Analyse. Performance seit Beginn: +6,21%.

MUCInvest

Der Trader „MUCInvest“ handelt Aktien und ETFs wobei auf Fundamentaldaten geachtet wird. Performance seit Beginn: +9,09%.

MSP

Der Trader „MSP“ investiert im Bereich Seltene Erdenen, Wasser sowie sonstige Rohstoffe der Energiebranche. Performance seit Beginn: +9,04%.

IcemanTrade

Der Trader „IcemanTrade“ investiert in weltweite Aktien und achtet auf Dividendenpolitik und mögliche Aktienrückkauf Programme. Performance seit Beginn: +1,86%.

CDVInvest

Der Trader „CDVInvest“ investiert in deutsche und US amerikanische Aktien und konzentriert sich hierbei auf eine möglichst niedrige Volatilität der Titel. Performance seit Beginn: +7,27%.

investorix

Der Trader „investorix“ investiert in fundamental solide Substanzwerte und versucht möglichst bei Trend Beginn zu kaufen. Performance seit Beginn: -0,15%.

Vanilla

Der Trader „Vanilla“ investiert in Aktien und ETFs nach technischer Analyse und achtet hierbei auch auf eine bestimmte diversifikation. Performance seit Beginn: -1,97%.

NAUSTEIN

Der Trader „NAUSTEIN“ verfolgt eine Momentum Strategie auf Aktien und ETFs. Performance seit Beginn: +12,29%.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.