Nvidia – „Schon immer das Nonplusultra“

Dass Technologie-Werte 2022 einen schweren Stand hatten, ist kein Geheimnis mehr. So kam auch die Nvidia-Aktie trotz des lange erfolgreichen Geschäftsmodells unter die Räder.

Dabei zeigen sich die makroökonomischen Bremsspuren auch in den Büchern der Kalifornier: Im dritten Fiskalquartal ging der Umsatz zurück und der Gewinn brach ein – insbesondere der schwache PC-Absatz sorgte für eine Verschlechterung des Grafikkartengeschäfts. Ein starkes Wachstum der Rechenzentren-Sparte konnte den Gesamtrückgang beim Umsatz jedoch abmildern.

Langfrist-Kandidat fürs Depot

Die wikifolio Trader Orkan Kuyas ( Facebooktrader) und Christian Jagd ( Portfoliomatrix) bleiben dennoch überaus optimistisch, was die Aktie betrifft. Ein langfristiger Kandidat fürs Depot sei die Aktie jedenfalls, sagen beide.

Auch wenn es aktuell Probleme gibt und auch das Ethereum-Mining nicht mehr attraktiv ist, gehe ich langfristig von steigenden Kursen aus. Orkan Kuyas Facebooktrader

Kuyas, der mit seinem wikifolio Anlegerliebling den Bärenmarkt 2022 herausragend gemeistert hat, betont den Burggraben, über den der Grafikkartenspezialist verfügt: „Auch wenn es aktuell Probleme gibt und auch das Ethereum-Mining nicht mehr attraktiv ist, gehe ich langfristig von steigenden Kursen aus.“ Die Chancen seien enorm – auch weil Nvidia in vielen Bereichen aktiv ist. Risiken sieht Kuyas vor allem am US-Markt. So würden eine Rezession, ein Rückgang der Konsumneigung oder die anhaltende Unattraktivität des Minings von Kryptowährungen auch Nvidia belasten. Kuyas summiert: „Bis dato ist und bleibt Nvidia der beste Grafikkartenproduzent der Welt. Schon immer das Nonplusultra.“

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +47,7 % seit 11.12.2019

+6,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 6.143.228,77 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 13,8 Prozent

Jagd setzt in seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend immer mal wieder auf Nvidia. Er schließt sich der Meinung Kuyas‘ an: „Nvidia ist auf dem aktuellen Niveau in meinen Augen durchaus als langfristiges Investment zu empfehlen. Man ist mit seinen Halbleitern in vielen Zukunftsmärkten wie autonomes Fahren, Chips für das Cloudcomputing oder auch KI-Anwendungen hervorragend positioniert und nimmt technologische Spitzenpositionen ein.“

Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +428,9 % seit 25.03.2014

-28,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 39.751.582,00 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 20,5 Prozent

