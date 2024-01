„Innovation Day“ bei PayPal: Die Spannung steigt

Im Vorfeld gibt es bereits wilde Spekulationen. Dabei geht es vor allem um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Analysten rechnen damit, dass PayPal darlegen wird, wie man die reichhaltigen Daten nutzen kann, um in Zukunft noch profitabler zu wachsen. Konkret könnte es zum Beispiel darum gehen, wie durch die Erkenntnisse über das Kaufverhalten der Verbraucher noch bessere personalisierte Angebote erstellt werden können und sich dadurch die Konversionsraten der Händler steigern lassen.

Das größte Stück eines großen Kuchens

Gute Nachrichten hat der abgestürzte Payment-Dienstleister auch dringend nötig. Die Aktie notiert rund 80 Prozent unter ihren Rekordhochs und das Unternehmen hat mit starken Wettbewerbern wie Apple Pay oder Google Pay zu kämpfen. Noch ist PayPal mit einem weltweiten Marktanteil von über 40 Prozent aber führend. Zudem soll sich das digitale Zahlungsvolumen bis zum Jahr 2030 von 2,5 Billionen auf 5,8 Billionen Dollar mehr als verdoppeln. Der Kuchen scheint also groß genug für mehrere Zahlungsanbieter zu sein. Bei PayPal kommt hinzu, dass der Konzern beim immer beliebter werdenden Thema „Buy-Now-Pay-Later“ ebenfalls gut positioniert ist.

Die Analysten sind für die in der vergangenen Woche kurzzeitig um 20 Prozent nach oben gesprungene Aktie verhalten optimistisch. Bei jeweils knapp der Hälfte der 36 bei aktien.guide hinterlegten Studien steht beim Votum ein Kaufen bzw. Halten. Die Kursziele für den bei gut 63 Dollar notierenden Titel liegen zwischen 50 und 120 Dollar. Im Konsens errechnet sich ein Wert von gut 72 Dollar:

Klarer Käuferüberhang bei der PayPal-Aktie

Das ohnehin schon relativ große Interesse der wikifolio Trader an der PayPal-Aktie ist in den vergangenen Tagen noch mal gestiegen. Auf Wochensicht gab es 359 Trades, womit PayPal in diesem Zeitraum eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com war. Eine Käuferquote von 76 Prozent zeigt zudem klar die Richtung, in die sich der Aktienkurs demnächst entwickeln soll.





Egon Peters ( AL1619 ) hat für sein wikifolio BullenArena in den vergangenen Tagen in zwei Tranchen eine Position bei PayPal aufgebaut, die damit jetzt auf einen Depotanteil von gut fünf Prozent kommt und trotz der Korrektur der Aktie im Wochenverlauf einen kleinen Buchgewinn ausweist. Der sehr aktive Trader strebt bei seinen Investments eine Haltedauer an, die „zwischen wenigen Minuten und einigen Tagen variieren“ soll. Dabei sucht er bevorzugt nach Kandidaten mit einer „interessanten technischen Formation“ oder vertraut seinem „Bauchgefühl“. Dieser Ansatz hat ihm seit dem Frühjahr 2016 eine Performance von 125 Prozent oder durchschnittlich gut 11 Prozent pro Jahr beschert. Der maximale Drawdown betrug allerdings auch gut 60 Prozent. Auf Jahressicht ist das Depot um 52 Prozent gestiegen, obwohl es seit dem Jahreswechsel um 16 Prozent bergab ging. „In der Bullenarena kann es halt auch mal heiß hergehen“, lautete der passende Kommentar in einem der jüngsten Statements.

460 Prozent Performance in knapp neun Jahren

Bei dem von Jörn Remus ( Nordmann2015 ) seit Mitte 2015 betreuten wikifolio Nordstern fielen die Kursschwankungen bislang deutlich gemäßigter aus. Einem Maximalverlust von weniger als 30 Prozent steht ein Kurszuwachs von 460 Prozent gegenüber. Das wikifolio ist damit im Schnitt jedes Jahr um gut 22 Prozent gestiegen. PayPal ist aktuell die zweitgrößte Position hinter Intel. Der Trader nutzt die Aktie immer mal wieder für kurzfristige Investments. Der laufende Trade wurde vor exakt einer Woche gestartet. Seitdem kam es bereits zweimal zu Teil-Gewinnmitnahmen, denen zu günstigeren Kursen dann wieder Aufstockungen folgten. Die beiden bislang letzten Zukäufe wurden gestern Mittag getätigt. Wahrscheinlich wartet nun auch Remus gespannt auf das, was heute Abend in den USA geschehen wird.

