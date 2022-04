Salzgitter: Wenn die Produktion von Rohren zur heißen Börsenstory wird

Beim deutschen Stahlkocher Salzgitter fielen die Reaktionen dabei weitestgehend positiv aus. Gleich mehrere Banken erhöhten ihre Kursziele, zum Teil sogar sehr deutlich. Die LBBW etwa taxiert den fairen Wert der Aktie mittlerweile auf 50 Euro nach zuvor nur 32 Euro. Trotz der gestiegenen Energiekosten sollte das Unternehmen unter dem Strich von den durch den Ukraine-Konflikt „schlagartig auf neue Rekordwerte gestiegenen Stahlpreisen“ in Europa profitieren.

Ähnlich argumentieren auch die Kollegen von Metzler, die von einem „beispiellosen, dynamischen Anstieg der Stahlpreise“ berichten und bei Salzgitter ein Kursziel von 54 Euro aussprechen. Die Deutsche Bank hingegen bewegt sich mit einem Zielwert von 42 Euro lediglich auf dem aktuellen Niveau der Aktie, obwohl die Analysten mit ihren erhöhten Gewinnprognosen nach eigenen Angaben „deutlich oberhalb des Konsens“ liegen.

Was Salzgitter mit dem Wasserstoff-Boom zu tun hat

Auch wikifolio-Trader Dieter Steinfeld ( SEHEN ) zählt bei Salzgitter zu den Optimisten, was aber gar nicht so sehr an der jüngsten Preisentwicklung liegt. Das zeigt sein Kommentar zu der gestern veröffentlichten Meldung, dass Salzgitter Pipelinerohre zur Anbindung des LNG-Terminals Wilhelmshaven liefern wird. Konkret schreibt der Trader: „Jeder ETF o.ä., der auf Wasserstoff setzt, sollte meiner Meinung nach auch die Aktie von Salzgitter im Portfolio haben. Weil auch Wasserstoff transportiert werden muss und das geht nicht mit einem Stromkabel, sondern nur mit Pipelines und Rohren. Nicht irgendwelche Rohre, sondern korrosionsbeständige Rohre. Und da sind Konzerngesellschaften von Salzgitter die weltweit führenden Anbieter. Ich denke nicht, dass das der letzte Auftrag in diesem Zusammenhang ist, sondern es ist eher der Anfang. Ergo: Wer beim Megabörsenthema Wasserstoff die Aktie von Salzgitter nicht im Portfolio hat, der schaut buchstäblich in die Röhre, die er nicht hat.“

Konsequenterweise hat Steinfeld das ohnehin schon recht große Investment bei dem Stahlkonzern in seinem wikifolio Sehen-Erkennen-Handeln gestern noch mal spürbar auf jetzt über 16 Prozent ausgeweitet. Zudem hat er auch noch einen gehebelten Call-Optionsschein auf die Aktie im Depot. Auch dank der guten Entwicklung dieser Positionen liegt das wikifolio aktuell mit 514 Prozent im Plus und hat damit jährlich ein Plus von durchschnittlich 21 Prozent erwirtschaftet.

Perfektes Timing bringt schnelle Gewinne

Dass sich die Aktie aber nicht nur als längerfristige Anlage eignet, hat in diesen Tagen wikifolio-Trader Marc Huber ( Midtermalpha ) bewiesen. Für sein wikifolio MidTermAlpha hat er heute vor einer Woche eine größere Position bei Salzgitter aufgebaut, nachdem die Aktie zu diesem Zeitpunkt gerade eine neuntägige Korrektur hinter sich hatte. Das Timing war perfekt, denn kurz danach drehte der Kurs nach oben. Und zwar so nachhaltig, dass bei dem gestern erfolgten Komplettverkauf ein Plus von 9,9 Prozent heraussprang. Das tut auch der Gesamtperformance des Musterdepots gut, das nach dem Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie weiterhin versucht an die alten Hochs aus dem Herbst 2018 anzuschließen. Unter dem Strich steht dennoch ein ansehnliches Plus von 228 Prozent oder 13,2 Prozent pro Jahr. Das traditionell sehr konzentrierte Portfolio besteht aktuell bei einer Investitionsquote von 82 Prozent aus lediglich drei Aktien. Salzgitter hat seine Schuldigkeit getan und gehört seit gestern nicht mehr dazu.

