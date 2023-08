SMA Solar: Ausbaupläne versus Auftragssorgen

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur SMA-Solar-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Das ist auch dringend nötig, wenn die für 2030 in Deutschland angepeilten Ziele erreicht werden sollen. Dafür muss sich die Leistung der jährlich neu installierten PV-Anlagen im Vergleich zu 2022 nämlich mindestens verdreifachen. Zu jeder dieser Anlagen gehört als wichtiger Baustein ein Solar-Wechselrichter, der den Gleichstrom der Solar-Module in Wechselstrom umwandelt, so dass dieser zum Beispiel im Haushalt auch genutzt werden kann. Im vergangenen Jahr ist der Markt hier weltweit bereits um 48 Prozent gewachsen. Dominiert wird die Branche von chinesischen Herstellern wie Huawei und Sungrow. Die deutsche SMA Solar findet man im Ranking aktuell immerhin auf Rang sechs. Ende Juni hatten die Hessen ihre Jahresprognose angehoben und den Aktienkurs dadurch auf ein neues Rekordhoch katapultiert.

Zu jeder dieser Anlagen gehört als wichtiger Baustein ein Solar-Wechselrichter, der den Gleichstrom der Solar-Module in Wechselstrom umwandelt, so dass dieser zum Beispiel im Haushalt auch genutzt werden kann. Im vergangenen Jahr ist der Markt hier weltweit bereits um 48 Prozent gewachsen. Dominiert wird die Branche von chinesischen Herstellern wie Huawei und Sungrow. Die deutsche SMA Solar findet man im Ranking aktuell immerhin auf Rang sechs. Ende Juni hatten die Hessen ihre Jahresprognose angehoben und den Aktienkurs dadurch auf ein neues Rekordhoch katapultiert.

Gewinnmitnahmen und Kursfantasie

Nachhaltig war dieser Ausbruch aber nicht. Im Anschluss fiel der Kurs um fast 40 Prozent zurück. Auch die vergangene Woche vorgelegten Quartalszahlen konnten die Talfahrt nicht stoppen. Dabei wurden die Konsensschätzungen im zweiten Quartal sogar übertroffen und der erhöhte Ausblick bestätigt. Der schwächere Auftragseingang bereitet vielen Marktteilnehmern aber Sorgen. Das zeigt sich auch an den gesenkten Kurszielen mehrerer Analysten. Trotzdem liegt der von den Banken errechnete faire Wert von SMA Solar laut aktien.guide immer noch deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.

Für Jürgen Reinert, dem Vorstandssprecher des Solarwechselrichter-Herstellers, scheint das aktuelle Kursniveau der SMA-Aktie ebenfalls attraktiv zu sein. Nach Vorlage der Quartalsergebnisse hat der Firmenchef seinen Aktienbestand jedenfalls weiter aufgestockt. Die wikifolio-Trader sehen das sehr ähnlich. Mit 178 Trades und 119 Käufen (67 Prozent) war SMA Solar in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten und auch gekauften Aktien auf wikifolio.com.

Depotaufnahme im Fachmagazin

Neu eingestiegen sind vor einer Woche die verantwortlichen Redakteure des Anlegermagazins Börse Online . In ihrem sehr beliebten wikifolio Börse Online Nebenwerte ist SMA Solar nun mit einem Gewicht von 2,7 Prozent vertreten. Damit bewegt sich die Aktie im Mittelfeld der insgesamt 26 Depotwerte. Die Redakteure bilden hier seit fast genau zehn Jahren das Nebenwerte-Muster-Depot des Fachmagazins ab, in dem ein Stockpicking-Ansatz mit dem Fokus auf deutschen Small- und Midcaps verfolgt wird. Die Performance seit Beginn liegt bei 117 Prozent oder 8,1 Prozent pro Jahr. Im laufenden Jahr ist der Kurs des Musterdepots bislang um 4,1 Prozent gestiegen.

Börse Online Nebenwerte BoerseOnline DE000LS9BLQ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +114,7 % seit 05.09.2013 EUR 7.993.650,87 Investiertes Kapital -2,2 % Performance (1 J) 14,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,1 %

Kein Börsenwetter für große Risiken

Egon Peters ( AL1619 ) empfand den Kursrutsch bei SMA Solar nach den Zahlen ebenfalls als übertrieben. Deshalb und weil an dieser Marke „ein Gap offen“ war, hat er die Aktie bei ca. 77 Euro am vergangenen Donnerstag in sein sehr erfolgreiches wikifolio Sportplatz aufgenommen. Am Dienstag wurde dann aber schon wieder die Reißleine gezogen, weil „der Player nicht zünden wollte“. Der Trader hat dabei nach dem Motto „Wenn die Idee nicht aufgeht, muss man sich auch trennen können“ agiert und dadurch die Verluste mit 0,8 Prozent in einem überschaubaren Rahmen halten können.

Beim Gesamtdepot liegt der maximale Drawdown bei gut 48 Prozent. Demgegenüber steht aber auch ein Wertzuwachs von 463 Prozent seit Februar 2015. Im Durchschnitt ist das wikifolio damit pro Jahr um 22,5 Prozent gestiegen. Das Portfolio ist bei 97 Prozent Liquidität aktuell wie leergefegt, was dem aktuellen Marktumfeld geschuldet ist. „Bei schlechtem Wetter möchte ich keine Spieler auf den Platz schicken, deshalb die Cashquote hochgefahren“, postete Peters schon Anfang August. Kurzfristige Trades wie bei SMA Solar bilden hier aktuell also die Ausnahme.

Sportplatz AL1619 DE000LS9FZB9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +462,5 % seit 13.02.2015 EUR 186.967,35 Investiertes Kapital +66,7 % Performance (1 J) 59,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 22,5 Prozent

