„Die Cegedim-Aktie müsste sich vervielfachen, um den inneren Wert des Unternehmens abzubilden“

In Szew Grundinvestment setzt Simon Weishar auf die günstigsten Aktien der besten Unternehmen. Dabei konzentriert er sich ganz nach der Value-Legende Warren Buffett auf nur wenige Titel, denn er will jeden einzelnen in- und auswendig kennen. Diversifiziert wird trotzdem - über verschiedene Branchen und Länder. Was soll man sagen? Der Erfolg gibt ihm Recht. Outperformance bei überschaubarem Risiko sind das Ergebnis. Im Interview verrät Weishar mehr zu seiner Strategie und warum er zum Beispiel in China in Teilen weiterhin investiert ist und vorerst bleibt.

Simon, dein wikifolio Szew Grundinvestment liegt auf Jahressicht fast 35% im Plus. Bei relativ niedrigen Schwankungen kommt das wikifolio auf ein Rendite-Risiko-Verhältnis von herausragenden 1,6. Der Nasdaq 100 schafft im selben Zeitraum gerade mal 0,6. Auch langfristig gibt’s bei dir Outperformance bei überschaubarem Risiko – seit fast 9 Jahren. Einfache Frage (😊 ): Was muss ich tun, damit ich das in meinem Depot auch schaffe?

Simon Weishar ( Szew ): Die Frage ist einfach, aber die Umsetzung meiner Strategie ist leider deutlich komplexer und zeitaufwendiger 🙂. Ich berechne den inneren Wert eines Unternehmens und vergleiche ihn mit dem aktuell an der Börse gezahlten Preis. Das habe ich in den letzten beiden Jahrzehnten tausendfach durchgeführt und die Berechnung der Chancen und Risiken dabei immer wieder verbessern können. In das wikifolio nehme ich dann ca. 10 Werte auf, bei denen ich aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis sehe. Das hat bisher auch zu einer Outperformance geführt.

Welche Punkte berücksichtigst du beim Berechnen des inneren Wertes einer Aktie – und wie schätzt du das Risiko ein?

Manche kaufen tolle Unternehmen – der Preis ist dabei zweitrangig. Andere setzen auf die günstigsten Aktien – und vernachlässigen das Geschäftsmodell. Mir ist beides wichtig. Ich setze also auf Titel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu sehe ich mir eine Reihe von Kennzahlen an, wie Umsatzwachstum und Margen oder Verschuldung und KGV uvm. Um das Geschäftsmodell beurteilen zu können, sind Zukunftsaussichten, Konjunkturabhängigkeit, Konkurrenz, Management und viele weitere Fragen zu klären.

Jedes Unternehmen hat spezifische Punkte, die man genau betrachten muss. Gerade das ist zeitaufwendig und erfordert ein tieferes Verständnis für den jeweiligen Markt. Dabei ist es wichtig, nur dort zu investieren, wo man valide Einschätzungen treffen kann. Ich investiere zum Beispiel nicht in Halbleiter, auch wenn sie aktuell gefragt sind. Die Branche entwickelt sich derart rasant, das es schwer ist, Schritt zu halten. Ich konzentriere mich lieber auf Bereiche, die ich besser einschätzen kann.

Dein wikifolio ist recht konzentriert. Es besteht nur aus 8 Werten. Geht Outperformance nur, wenn man auf wenige Titel setzt oder sollte man nicht lieber mehr Eier im Körberl haben?

Ich halte mich da an Warren Buffett: „Konzentrieren Sie Ihre Investments, denn wenn Sie über einen Harem mit 40 Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen.” Mir ist es wichtig, mich mit meinen Unternehmen so intensiv zu beschäftigen, wie es nur geht, das heißt mit jedem Unternehmen jeden Tag. Wenn es neue Infos gibt, will ich zu den ersten gehören, die sie kennen und ich möchte imstande sein, neue Nachrichten sofort zu interpretieren. Das funktioniert nur, wenn die Anzahl an Unternehmen überschaubar bleibt.

Ich bin schon länger deutlich pessimistischer als der Markt, was Inflations- und Konjunkturentwicklung angeht. (...) Das spiegelt sich auch in der Zusammensetzung meines wikifolios wider. Simon Weishar Szew

Dennoch ist Diversifikation für mich ein sehr wichtiger Punkt, denn niemand liegt immer richtig. Daher achte ich sehr darauf, dass ich die Investitionen trotz weniger Werte über viele Branchen, Länder und Währungen streue. Ich halte das wikifolio daher für besser diversifiziert, als wenn ich zum Beispiel nur in 50 US-Tech-Werte investieren würde.

In Szew Grundinvestment geht’s um unterbewertete Aktien, sichere Dividendentitel und starke Small Caps mit Wachstumspotential. Warum macht diese Mischung Sinn?

Unterbewertete Aktien bilden für mich die Grundlage für meine Investmententscheidungen. Diese mische ich aus Diversifikationsgründen gern, wenn es der Markt hergibt, aus diesen beiden Kategorien der Dividendentitel und wachsenden Small Caps, denn sie korrelieren meist wenig. Im letzten Jahr hat man gesehen, dass die Wachstumswerte stark unter Druck kamen, während die Dividendentitel gut gelaufen sind. Die Jahre davor war es eher andersherum.

Ein Small Cap im Depot ist aktuell mit einer Gewichung von 16% Cegedim. Was kann das Unternehmen? Warum zählt es zum ausgewählten Kreis deiner 8 Engagements?

Cegedim ist ein französisches Healthtech-Unternehmen ähnlich wie Compugroup hier in Deutschland. Das Unternehmen bietet Software für Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser etc. in Frankreich und Großbritannien an. Es wurde bereits 1969 gegründet und wird immer noch von dem Gründer geführt, der außerdem die Mehrheit des Unternehmens hält. Bei Cegedim sehe ich aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis aller Werte im wikifolio, daher auch die hohe Gewichtung. Cegedim ist über die Jahre in viele neue Bereiche gewachsen und verfügt mittlerweile über eine zweistellige Anzahl an Tochterunternehmen, die weitere Töchter haben, welche eine Vielzahl an Produkten anbieten. Die Investmentstory ist also nicht gerade eingängig. Ich habe mir dennoch jedes einzelne Tochterunternehmen genauer angesehen und bewertet und kam zu dem Ergebnis, dass sich der Kurs vervielfachen müsste, um den inneren Wert des Unternehmens abzubilden.

Spannend: Du setzt weiterhin auf chinesische Unternehmen, obwohl die Börsen Shanghai und Shenzhen zuletzt nicht sonderlich gut gelaufen sind. Wie schätzt du ganz allgemein die Lage Chinas aus Aktionärssicht aktuell ein?

Die chinesischen Werte im wikifolio liefen tatsächlich deutlich besser als der chinesische Markt, was denke ich auf die Selektion zurückzuführen ist. China selbst hat so scheint es wirtschaftliche Probleme. Der Markt wartet auf Konjunkturmaßnahmen, doch die Regierung lässt sich noch Zeit. Ich gehe aber fest davon aus, dass diese kommen werden und dann auch den Markt wieder nach oben verhelfen werden. Auf der anderen Seite scheint die Regierung aktuell stark bemüht zu sein, dem Aktienmarkt auf die Beine zu helfen. Peking hat mehrfach betont, dass sie die eigenen Aktien für stark unterbewertet halten. Man hält sich mit Regulierungen nun zurück und scheint erstmal wirtschaftsfreundlich aufzutreten. Also viel Pessimismus mit der Möglichkeit auf kurzfristige positive Trigger sind für mich eine gute Kombination, so dass ich weiter zum Teil in China investiert bleibe.

Die Suchmaschine Baidu und der Haushaltsgerätehersteller Haier Smart Home stecken in Szew Grundinvestment und sind demnach nach deiner Einschätzung unterbewertet. Wie groß sind jeweils Risiken und Chancen?

Beide Werte kommen aus China und sind fundamental stark unterbewertet, es sind aber ganz unterschiedliche Investment Cases mit anderem Chance-Risiko-Profil. Bei Baidu liegen die Chancen vor allem in einem verbesserten Sentiment gegenüber chinesischen Werten, dann könnte der Wert anfangen seine Unterbewertung abzubauen. Mögliche Risiken liegen darin, dass es neue Regulierungen gibt oder sich die politischen Spannungen mit China wieder verschlechtern. Die Haier D Aktie ist ein spezieller Fall: Die Deutschland-Notierung macht nur einen kleinen Teil des Aktienkapitals von Haier aus. Sie handelt deutlich unter den anderen Notierungen in Hongkong und Shanghai. Selbst wenn sich die großen Notierungen in Hongkong und Shanghai im Wert halbieren würden, wären sie immer noch teurer als die deutsche Notierung, so dass hier schon ein größerer Risikopuffer vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist das Handelsvolumen bei der deutschen Haier gering, so dass sich ein aggressiver Ausstieg eines größeren Investors direkt im Kurs bemerkbar machen würde.

Mit der Rückkehr der Zinsen sind längst Geldmarkt- oder Anleihen-Produkte recht attraktiv. Eine Investition ist dort auch mittels ETF möglich. Eine Option für dich?

Ich würde mir selbst keine Geldmarkt-ETFs ins Depot legen, da ich weiterhin davon überzeugt bin, dass man mit gutem Stockpicking eine deutlich bessere Rendite erzielen kann. Außerdem bin ich meist komplett investiert, sodass ich auch kurzfristig kein Cash übrig habe, um es dort zu investieren.

Die Inflation bleibt in Europa relativ hoch – zuletzt bei gut 6%. Wo geht die Reise hin – bereiten dir Konjunktur- und Zinsentwicklung Sorgen?

Ich bin hier schon seit längerem deutlich pessimistischer als der Markt, sowohl was die Inflations- als auch die Konjunkturentwicklung angeht. Ich kann mir vorstellen, dass die Inflation noch länger hoch bleiben wird und damit die Zinsen weiter erhöht werden müssen. Die ersten konjunkturellen Auswirkungen, die wir aktuell sehen, dürften sich damit weiter verschlechtern. Diese Erwartungen spiegeln sich entsprechend in der Zusammensetzung meines wikifolios wider, in dem ich nur Werte aufgenommen habe, bei denen ich keine negative Entwicklung durch dieses Szenario erwarte.

Last but not least: Szew Grundinvestment gibt’s jetzt aufgrund des großen Erfolgs im Bezugsverhältnis 10:1. Kleinanleger können also schon ab aktuell 79 Euro dabei sein. Coole Sache, oder?

Ich habe schon öfter gehört, dass jemand gern investieren würde, dafür aber fast 800 Euro als Mindestanlage doch etwas viel ist. Dass hier nun eine unkomplizierte Möglichkeit gefunden wurde, dass man bereits mit deutlich weniger Kapital investieren kann, ist eine tolle Sache!

Rückblickend: Was waren deine besten Engagements der letzten 9 Jahre – und was die schlechtesten?

Das schlechteste Investment war mit Abstand Readly , die Plattform für digitale Zeitungen und Magazine. Gründe dafür waren einerseits das schlechte Umfeld für defizitäre Unternehmen in 2022, welches die Bewertungen deutlich reduziert hat und auf der anderen Seite, dass das Management viel vor hatte, viele spannende Features angekündigt hatte, die dann aber immer wieder verschoben wurden. Ein wichtiges Learning daraus war für mich, noch stärker auf das zu achten, was heute bereits da ist und weniger das mit einzubeziehen, was noch kommen könnte.

Zu den erfolgreichsten Investments gehörten Hypoport und Westwing , die sich vervielfacht haben. Sie hatten gemeinsam, dass die fundamentale Entwicklung schon ziemlich klar absehbar war, man musste nur noch kaufen und warten, bis der Kurs nachzieht. Das Learning daraus passt zu dem Learning aus dem schlechtesten Investment, denn ein Chance-Risiko-Profil verbessert sich vor allem dann, wenn die positive Unternehmensentwicklung schon klar absehbar ist und nicht nur möglicherweise eintreten wird.

Die nächsten 9 Jahre: Wohin mit dem Geld?

Für mich gibt es keinen Grund etwas zu ändern, ich werde weiterhin nach den Unternehmen suchen, die aus fundamentaler Sicht für mich das beste Chance-Risiko-Verhältnis haben und erhoffe mir dadurch, den Markt deutlich zu schlagen.

Simon, vielen Dank für die Einschätzungen und interessanten Einblicke in deine Strategie!

