Elon Musk und Tesla: Jetzt wird es richtig spannend

Eine Aussicht, die viele Aktionäre erschrocken haben dürfte. Schließlich wird Tesla an der Börse eher wie ein innovatives Tech-Unternehmen bewertet als ein typischer Autobauer. Da wäre es schon wichtig, dass Musk seine Aufmerksamkeit wieder voll auf das Geschehen bei Tesla lenkt. Schon der Einstieg bei der Social-Media-Plattform Twitter (heute X) hatte große Bedenken ausgelöst. Nun also die nächste potenzielle Baustelle. Wie kontrovers die Aussichten von Tesla an der Börse diskutiert werden, zeigt sich allein an den Einschätzungen der Analysten. Deren Kursziele schwanken laut aktien.guide zwischen 53 und 380 Dollar. Im Konsens wird der faire Wert auf rund 238 Dollar taxiert, was rund 10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt:

Die wikifolio Trader stehen bei Tesla tendenziell etwas häufiger auf der Käuferseite. Mit 164 Trades und 90 Käufen (55 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen mal wieder eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Rücksetzer werden als Nachkaufchance gesehen

Thorsten Feige ( TFimNetz) ist ein großer Fan der Tesla-Aktie. In seinem wikifolio MarktfuehrerVolatil von TFimNetz war der E-Auto-Spezialist einer der ersten Depotwerte. Nach Gewinnmitnahmen im Sommer ist er gut zwei Wochen später zu günstigeren Kursen erneut eingestiegen.

Rücksetzer der Aktie nutzt er seitdem häufig für Nachkäufe. Wie in der vergangenen Woche, als eine zweiwöchige Unterbrechung der Tesla-Produktion wegen der Angriffe der jemenitischen Rebellen auf Schiffe im Roten Meer verkündet wurde. „Ich bin von Tesla nach wie vor überzeugt und habe die Kurse unter 200 Euro zur Aufstockung in meinen wikifolios genutzt“, kommentierte der Trader seine Zukäufe. Feige setzt in diesem Depot auf „Marktführer mit überdurchschnittlichem Value und überdurchschnittlichen Wachstumschancen“. Tesla kommt dabei auf ein Gewicht von rund sieben Prozent, was in dem 13 Aktien starken Portfolio einen Platz im Mittelfeld bedeutet. In der noch recht kurzen Historie des wikifolios gelang dem Trader seit Anfang 2023 bei einem überschaubaren Maximalverlust von rund elf Prozent eine Performance von 22 Prozent. Das bedeutet aktuell ein Allzeithoch.

MarktfuehrerVolatil von TFimNetz TFimNetz DE000LS9UG03 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +22,5 % seit 24.01.2023

EUR 11.626,24 Investiertes Kapital +1,1 % Performance (1 M)

16,4 % Volatilität (Max) Perf. seit Erstellung: 22,4 %

Nasdaq 100 deutlich outperformt

Torben Bonde Lauridsen ( Fabedo) hat die Aktie von Tesla mittlerweile seit mehr als zehn Jahren in seinem wikifolio ICTech I. Dort setzt er im Rahmen einer langfristigen Buy-and-Hold-Strategie auf ausgewählte Technologieunternehmen.

Das hat sich bislang mehr als ausgezahlt. Von den aktuell zehn Depotwerten kommen vier auf eine Performance von über 1.000 Prozent. Tesla ist hier trotz der anhaltenden Konsolidierung mit einem Plus von 2.446 Prozent die klare Nummer eins. Bei seinem jüngsten Teilverkauf im vergangenen Sommer konnte der Trader sogar einen Gewinn von 3.146 Prozent realisieren. Das geschah im Rahmen einer Neujustierung des Depots, bei der Gewinne aus den Tenbagger-Positionen zum Teil in die Halbleiterunternehmen ASML und TSCM investiert wurden. Tesla kommt aktuell aber immer noch auf einen nennenswerten Anteil von rund sechs Prozent. Die Bilanz des wikifolios ist und bleibt insgesamt beeindruckend. Unter dem Strich hat sich der Kurs des wikifolios mehr als verzehnfacht. Das entspricht einer durchschnittlichen Performance von fast 24 Prozent pro Jahr. Da kann nicht mal der Hightech-Index Nasdaq 100 mithalten, der in diesem Zeitraum „nur“ auf ein Plus von 512 Prozent kommt. Auf Jahressicht wurde der Wert des Musterdepots um 58 Prozent gesteigert.

ICTech I Fabedo DE000LS9LHP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +955,6 % seit 14.01.2013

EUR 79.245,03 Investiertes Kapital +58,3 % Performance (1 J)

28,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +23,7 %

