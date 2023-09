Verbio: Hohe Erwartungen an heutigen Kapitalmarkttag

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Verbio-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Zumindest für die Aktionäre des SDAX-Konzerns ist die Rechnung bislang aber nicht aufgegangen. Bringt der Kapitalmarkttag heute endlich die Wende zum Guten?

Was dem Vorstand von Verbio besonders wichtig erscheint, ist die Tatsache, dass die hergestellten Produkte aus Gülle, Mist, Bioabfällen oder Stroh gewonnen werden und deshalb nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen. Genau das war der Branche auch von Seiten der Politik immer wieder vorgeworfen worden und hatte die Talfahrt des Aktienkurses mehrfach beschleunigt. Seit dem im November vollendeten Doppeltop bei 88 Euro ist der Kurs innerhalb von nur fünf Monaten bis auf 30 Euro abgesackt. Fast zwei Drittel des Börsenwertes wurden in dieser Phase vernichtet. Der anschließende Erholungsversuch fiel zudem bislang nicht nachhaltig aus. Am Dienstag fiel der Aktienkurs nach Vorlage der Geschäftszahlen 2022/23 erneut auf 33 Euro zurück.

Großer Optimismus bei den Analysten

Dabei hatte das Unternehmen zumindest die im April gesenkte Prognose des EBITDA erreicht und die Zahlung einer stabilen Dividende verkündet. Der Gewinn-Ausblick kam am Markt aber nicht so gut an und sorgte zeitweise für zweistellige Kursverluste. Die Analysten von Hauck Aufhäuser halten diese Reaktion für übertrieben. Mit Blick auf das „beträchtliche Wachstumspotenzial“ und in Erwartung eines mittelfristigen Ausblicks auf dem heute stattfindenden Kapitalmarkttag sehen die Strategen den Rückschlag als Kaufgelegenheit. Das Kursziel von 70 Euro wurde dementsprechend bestätigt. Im Konsens sind die Analysten nicht ganz so euphorisch, aber dennoch sehr zuversichtlich für die Aktienkursentwicklung. Laut aktien.guide liegt der von insgesamt vier Banken errechnete faire Wert im Schnitt immerhin bei 58,00 Euro und damit fast 60 % über der aktuellen Notierung der Aktie.

Vermögensverwalter haben weiterhin Geduld

Ebenfalls voller Hoffnung ist Christian Mallek, der als Vermögensverwalter von SIGAVEST für das vor knapp zehn Jahren eröffnete wikifolio VV Aktien flexibel verantwortlich ist. Bei der Analyse des Zahlenwerks konzentriert er sich vor allem darauf, dass Verbio seine Investitionen planmäßig weiter nach oben fährt, wobei überwiegend in die Anlagen in den USA investiert wird. „Wir bleiben investiert, da sich die Investitionen zukünftig auszahlen werden und die Rohstoffpreise auch günstiger geworden sind“, so das Fazit des Anlageprofis. In dem Portfolio ist Verbio mit einem Depotanteil von 8,5 % aktuell der drittgrößte Wert hinter Northern Data und Apple . Während die Vermögensverwalter bei diesen beiden Titeln klar im Plus liegen (bei Apple über 1100 %), steht bei Verbio ein Minus von 12 Prozent geschrieben. Hier ist Geduld gefragt. Insgesamt verbucht das wikifolio bislang eine Performance von 115 % oder 8,1 % im Jahresschnitt. Der maximale Verlust liegt bei 39 %.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +116,8 % seit 04.11.2013 EUR 32.087,59 Investiertes Kapital +12,1 % Performance (1 J) 24,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,1 %

