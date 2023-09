Das Autospektakel von München

Optisch beeindruckend ist ein überdimensionaler Porsche, konzipiert als riesige Meeting-Area. Doch die gefühlt größte Ausstellungsfläche nimmt eine zwar nicht mehr ganz junge, dafür aber mit großen Ambitionen ausgestattete Firma aus dem Reich der Mitte ein. Die Rede ist von BYD – Build Your Dreams.

Bau‘ Deine Träume

BYD, gegründet 1995, ist eigentlich ein Mischkonzern, führend bei der Produktion von Akkumulatoren und Mobiltelefonen. Seit 2003 bauen die Chinesen aber auch E-Autos sowie Plug-in-Hybride – und dies mit beachtlichen Erfolgen. Im ersten Quartal 2023 verkaufte BYD bereits mehr als 550.000 Fahrzeuge. Auf deren Heimatmarkt verdrängten sie nun Volkswagen als Nummer 1. Und der Hunger des Erfolgsunternehmens, an dem auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway Anteile hält, ist damit noch längst nicht gestillt. BYD-Vorsitzender Wang Cuanfu möchte für das Gesamtjahr 2023 über drei Millionen Autos absetzen. Seit Januar gewann die Aktie über 35 %.

Bekannt wie ein bunter Hund

Yves Lienhard ( WorldsBest) handelt mit Aktien global tätiger Unternehmen, die über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen. Bezüglich der Branchen- und Länderauswahl bleibt er maximal flexibel. Damit er sein wikifolio World's Best Brands optimal diversifiziert, strebt er einen vorzugsweisen gleichgewichteten Bestand von 20 bis 40 Titeln an. Aktuell sind es genau 30, neben BYD auch Hasbro, Alphabet, Logitech und Visa. Der Cash-Anteil ist zu vernachlässigen. Herzstück der Strategie ist seine Watchlist oder wie Lienhard es nennt, sein Aktienuniversum. Dieses enthält ca. 100 bis 150 potenzielle Unternehmen und wird regelmäßig gepflegt. Als Informationsquellen dienen ihm sämtliche Finanzportale, Fachmagazine oder Geschäftsberichte. Bei der Entscheidungsfindung zieht er zusätzlich die technische und fundamentale Analyse zu Rate. Sein selbst formuliertes Ziel ist es, mit dieser Vorgehensweise den MSCI World langfristig zu schlagen. Dies scheint ihm bisher vorzüglich zu gelingen. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um gute +10,5 % zu. Die Gesamtrendite seit April 2015 beläuft sich auf erfreuliche +130 %.

World's Best Brands WorldsBest DE000LS9FYT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +131,0 % seit 22.04.2015

EUR 1.193.405,42 Investiertes Kapital +11,4 % Performance (1 J)

23,3 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +10,5 %

Gesunde Balance

Auch Philipp Haas ( investresearch) kann man keine fehlende Flexibilität vorwerfen. Für sein wikifolio Nachhaltige Dividendenstars wählt er Aktien und ETFs aus allen Ländern sowie sämtlichen Sektoren aus und peilt eine gesunde Mischung aus Small Caps und Blue Chips an. Allerdings müssen diese Unternehmen sowohl ein überzeugendes Wachstumspotenzial als auch eine nachhaltige Profitabilität aufweisen. Darüber hinaus schätzt er Unternehmen, die einen Teil ihrer Gewinne als Dividenden auszahlen. Dabei soll eine gesunde Balance zwischen den aktuellen Ausschüttungen und Investitionen in ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell vorhanden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt tummeln sich nicht weniger als 81 Einzelwerte in seinem wikifolio. Die besten Performer sind Energiekontor (+275 %), BYD (+246 %), Einhell Germany (+130 %), ProCredit Holding (+98 %) und Knaus Tabbert (+84%). 2,5 % Cash stehen Haas aktuell noch zur Verfügung. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +12,9 % hat er seit der Auflegung im Juli 2013 ein Plus von +240 % erwirtschaftet.

Nachhaltige Dividendenstars investresearch DE000LS9BYR7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +239,2 % seit 19.07.2013

EUR 1.845.197,63 Investiertes Kapital +7,4 % Performance (1 J)

15,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +12,9 %

Aktiv zur Top-Rendite

Unabhängig von Börsen- und Konjunkturlage möchte Reiner Schroth ( ReinerSchroth) zu jeder Zeit eine positive Performance realisieren. Für sein wikifolio Peak Power betreibt er ein aktives Wertpapier-Management und greift dabei auf das komplette Anlageuniversum zurück. Seine Positionen können entsprechend aus allen Branchen stammen. Ziel ist auch, größere Rückschläge zu verhindern. Dafür wendet er ein gewichtetes Risikomanagement an. Die Haltedauer variiert zwischen wenigen Stunden und mehreren Monaten. Für die Auswahl der Käufe greift Schroth auf die Methoden der fundamentalen und der technischen Analyse zurück. Als Besonderheit setzt er auch situationsbedingt Swingtrades und Reboundtrades ein. Im Augenblick liegt er mit einem ziemlich hohen Cash-Anteil von knapp 20 % auf der Lauer nach interessanten Einstiegsmöglichkeiten. Neben drei ETFs und drei strukturierten Produkten zählt sein wikifolio derzeit 34 Einzelaktien. Mit genau 5 % ist Arista Networks die größte Position, dahinter folgen Palo Alto Networks, BYD, Tenable Holdings und Paypal. Die Gesamtrendite von +363 % seit Oktober 2015 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +21,4 %.

Peak Power ReinerSchroth DE000LS9JU67 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +361,3 % seit 15.10.2015

EUR 1.417.712,31 Investiertes Kapital +16,2 % Performance (1 J)

37,7 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +21,4 %

Was kommt?

Nach einem eher ruhigen Montag beginnt die kommende Berichtswoche am Dienstag mit Terminen zum britischen Durchschnittseinkommen sowie zu den Arbeitslosenzahlen. In Deutschland präsentiert das ZEW die Umfragedaten zur aktuellen Lage und den Konjunkturerwartungen. Am Mittwoch wird in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Nicht nur in Europa wird am Donnerstag die Zinssatzentscheidung mit anschließender Kommentierung durch die EZB mit großem Interesse erwartet. In den USA stehen zudem die Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex auf der Tagesordnung. Beschlossen wird die Woche am Freitag mit dem US-Verbrauchervertrauen.

