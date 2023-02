Den Nasdaq alt aussehen lassen? 3 Top-wikifolios für Risikofreudige

Hatte Dobetsberger nur Glück? Wohl kaum. In den vergangenen 3 Jahren generierte der Trader Gewinne mit 15 unterschiedlichen Wertpapieren. Von Glückstreffern kann also keine Rede sein (der Herfindahl-Index, der die Konzentration der Gewinne in einem Portfolio misst, liegt für den gleichen Zeitraum bei nur 0,22 – je niedriger, umso besser; zwischen 0 und 1).

So steht eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 59 Prozent für Lithium & electric metals auf 3-Jahres-Sicht zu Buche. Der Nasdaq verzeichnete im selben Zeitraum „nur“ eine durchschnittliche jährliche Performance von 10 Prozent. Dass ein so konzentriertes Portfolio nicht ohne Schwankungen auskommt, ist klar. In den letzten 3 Jahren betrug die Volatilität von Lithium & electric metals durchschnittlich jeweils 59 Prozent.

Mehr Glück als Verstand? Sicher nicht! Simon Weishar erzielte in Empfehlungen – Newsflow in den letzten 3 Jahren mit 56 unterschiedlichen Wertpapieren Gewinne. Der Herfindahl-Index des Siegers des dritten Weges, den Nasdaq zu schlagen, liegt bei nur 0,1.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.