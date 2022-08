Charttechnische Unterstützung bei Adesso: wikifolio Trader greifen zu

Belastet werden die Gewinne in vielen Fällen durch die steigenden Energiekosten. Auch der Fachkräftemangel ist ein immer offenkundigeres Problem der deutschen Wirtschaft. Wahrscheinlich hat der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso auch deshalb im abgelaufenen Quartal viel Geld in die Ausbildung und Bindung seiner Mitarbeiter investiert. Weil es zudem geringe Umsätze im hochmargigen Lizenzgeschäft gab, hat sich der operative Gewinn (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr trotz eines Umsatzanstiegs von über 27 Prozent fast halbiert. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist der SDAX-Konzern sogar ins Minus abgerutscht.

Analysten betrachten die Zahlen zwar mit einer gewissen Skepsis, bewerten den Ergebnisrückgang unter dem Strich aber noch als temporäres Phänomen. Hoffnung macht dabei, dass die Jahresprognose beim Umsatz nach den Q2-Zahlen auf 800 bis 850 Millionen Euro angehoben und das EBITDA-Ziel von 90 bis 95 Millionen Euro zumindest bestätigt wurde. Der Aktienkurs ist seitdem trotzdem um über 17 Prozent gefallen und hat sich damit vom Rekordhoch im März um 44 Prozent verabschiedet. Bei aktuell rund 128 Euro trifft die Aktie nun auf eine charttechnische Unterstützung in Form des Zwischenhochs aus dem Februar 2021. Das könnte ein Grund dafür sein, warum die Aktie auf wikifolio.com derzeit gefragt ist. Adesso war in den vergangenen sieben Tagen mit 146 Trades und 121 Käufen (83 Prozent) eine der am meisten gehandelten und vor allem auch am häufigsten gekauften Aktien auf der Plattform.