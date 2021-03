Klappe, die erste für Carsten Schorn beim 1. wikifolio-Traders Day

Am 20. Oktober 2017 haben wir erstmals einen unserer Top-Trader zum "wikifolio-Traders Day" in unser Büro in Wien eingeladen. Sechs Stunden lang stand Carsten Schorn, auch bekannt unter seinem Tradernamen "Abbakus", im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Er hatte nicht nur die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen unserer Handelsplattform zu werfen, sondern wir haben ihm auch jede Menge Fragen zu seiner Person und seiner Handelsstrategie gestellt, die er in den wikifolios "Abacus" und "Spartacus" umsetzt. Selbstverständlich haben wir seine Antworten für euch auf Video aufgezeichnet - und die können sich sehen lassen!

Carsten Schorn stellt sich vor

Traders-Kaffee mit "Abbakus"

Im Gespräch mit Nikolaos Nicoltsios hat Carsten Schorn uns einen tiefen Einblick in seinen Trading-Alltag und seine Handelsphilosophie gegeben. Erfahren Sie hier, welche Branchen er im Moment besonders spannend findet und wie er Nebenwerte auswählt, die seiner Ansicht nach pro- oder antizyklisch Chancen bieten können.

Viel Spaß mit den Videos!

