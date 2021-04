Christian Kemptner

Nach dem Studium der VWL / Volkswirtschaftslehre bin ich in die Digitale Transformationsberatung eingestiegen und bin aktuell im Partner- und Marketing-Management bei einer Open-Source-Software-Firma tätig. Seit 2007 an der Börse, beschäftige ich mich mit dem Handeln von Wertpapieren seit nun über 10 Jahren und konnte in dieser Zeit mit der geschickten analytischen Auswahl meiner Portfolios beträchtliche Wertsteigerungen erzielen. Aus Prinzip vertraue ich nur auf die Fundamentale Analyse, verwende zur Findung der richtigen Kauf- und Verkaufszeitpunkte gelegentlich auch die Technische Analyse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre