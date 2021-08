DataInvest

Folgende Stärken sprechen für mich als Investor: - Seit über 25 Jahren an der Börse aktiv tägig - Umfassende theoretische Kenntnisse als Bankkaufmann und - Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Controlling und Unternehmensbewertung - Seit über 10 Jahren praktische Erfahrungen als Controller in verschiedenen Funktionen in einem Großunternehmen - Spezielle Branchenkenntnisse als Diplom Bauingenieur und Immobilieninvestor - Selbst entwickelte Bewertungsmatrix und Discounted Cash Flow Modell langjährig erfolgreich im Einsatz - Grundsätzliche Fokussierung bei der Auswahl von Einzeltiteln auf europäische und amerikanische Aktien - Große Leidenschaft für Aktien und verschiedene Investmentstrategien Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. mehr anzeigen

