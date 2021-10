Investment in ETF und Fondswerte

Handelsidee

Das Portfolio richtet sich an Anleger welche ohne großen Aufwand die Chancen der Börse nutzen und dabei trotzdem ruhig schlafen wollen. Mit nur einem Wikifolio wird eine breit gestreute Anlage in Aktien, Anleihen, Gold und Immobilien möglich.



Hierfür werden im Wikifolio keine Einzelaktien oder- anleihen gehandelt sondern nur ETF (Exchange Traded Funds) und Fonds mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Das Ziel ist mit dem gesamten Wikifolio beim Risikofaktor in der Kategorie 1 oder maximal 2 zu bleiben, d. h. eine relativ geringe Schwankung der Wertentwicklung zu haben. Mit der Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll eine langfristige Wertentwicklung von > 4% p. a. nach Gebühren erzielt werden.



Das Wikifolio setzt sich grundsätzlich aus zwei Teilen zusammen, einem Rendite- und einem Sicherheitsbaustein.

Den Renditebaustein bilden die in den verschiedenen ETF und Fonds enthaltenen Aktien. Der Sicherheitsbaustein besteht aus den in den ETF und Fonds enthaltenen Anleihen, Gold und Immobilien sowie einem erhöhten Kassenbestand.



Den einzelnen Anlageklassen liegt dabei eine feste Aufteilung zugrunde, d. h. grundsätzlich sollen Aktien mit ca. 65% gewichtet sein und die restlichen 35% für Anleihen, Gold, Immobilien und Kasse genutzt werden. Mindestens einmal pro Jahr, bei besonderen Ereignissen auch häufiger, wird diese Aufteilung geprüft und wieder auf den Ausgangswert angepasst (Rebalancing). Dadurch wird eine antizyklische Anlage erreicht, d. h. relativ gut gelaufene Anlagen verkauft und der Erlös in die günstigeren Anlageklassen reinvestiert. mehr anzeigen