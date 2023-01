Nico Hamann

Mein Name ist Nico, 1986 in Berlin geboren und seit über 15 Jahren passioniert an den Aktienmärkten beteiligt. Beruflich war ich in verschieden Positionen bei namhaften Unternehmen in der Finanzbranche tätig (u.a. Finanzberatung, Asset & Wealth Management, Index Management). Bei der Aktienanlage liegt mein Fokus hauptsächlich auf Unternehmen die sehr stark Ihren Schwerpunkt auf Disruption, Innovation, Technologie und Digitalisierung legen. Unter allen Gesichtspunkten wird jedoch ein langfristiger und global diversifizierter Ansatz von mir verfolgt. Seit vielen Jahren habe ich mir vorgenommen eine eigene Finanzplattform aufzubauen, auf der man Aktien nach deren fundamentalen Kennzahlen analysieren und vergleichen kann. Diesen Traum habe ich mir im Januar 2023 mit dem Launch von finqube.io realisiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre