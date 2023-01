Finqube Global Select

Dieses Wikifolio ist ausgelegt, um global, diversifiziert und langfristig investiert zu sein. Da das Portfolio global aufgestellt ist, enthält es Aktien aus Europa, Asien, hauptsächlich aber aus den US, da die amerikanischen Börsen immer noch den Großteil der Marktkapitalisierung aller börsengelisteten Unternehmen ausmachen. Darüber hinaus ist Amerika führend, was Innovation und Unternehmertum angeht. Dies spiegelt sich somit auch im Wachstum und der Bewertung jener Aktien wider. Das Portfolio besteht aus Aktien die entweder: a) bekannte und globale Marken sind b) den täglichen Konsum prägen oder beeinflussen c) innovativ, digital oder technologisch aufgestellt sind Die Aktien in diesem Wikifolio sind anfänglich gleichgewichtet und sollen vierteljährlich (zu Beginn eines jeden Quartals) einem Rebalancing unterzogen. Zusätzlich können neue Unternehmen jeder Zeit mit aufgenommen oder aus dem Wikifolio entfernt werden, sollte sich der langfristige Ausblick der Aktie sehr stark eintrüben. Zu Beginn werden 75% des zur Verfügung stehenden Kapitals in 74 Aktien sowie in den VanEck Bitcoin ETNs (DE000A28M8D0) investiert (75 Positionen zu je 1% gleichgewichtet), um optimal diversifiziert und global aufgestellt zu sein. Die restlichen 25% werden vorerst in Cash gehalten. Es ist das Ziel, ein diversifiziertes Portfolio aus Growth und Value Aktien zu haben. Jedoch ist ein leichtes Übergewicht an Tech-Aktien vorhanden, ganz besonders aus dem Chip-Sektor, da unsere Zukunft stark von diesem Sektor abhängt, weshalb auch hier das größte Wachstumspotenzial vorhanden sein sollte. Die Anlagestrategie ist allerdings keine reine Buy-and-Hold Strategie, sondern eher eine Buy-Check-and-Hold Strategie, um auf Veränderungen der Unternehmensstrategie oder den langfristigen Ausblick reagieren zu können. Als Informationsquellen werden verschiedene Plattformen herangezogen, hauptsächlich aber unsere eigene Finanzplattform, bei der es um die Analyse von Aktien, ETFs und Indizes geht.