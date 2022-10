Sebastian Woedtke

Ich handle seit dem "Dotcom"-Boom der frühen 2000'er Jahre mit Wertpapieren, dabei meist mit Fonds, Einzelaktien und in Ausnahmefällen mit Optionen. In jüngerer Zeit gilt mein Interesse auch Wikifolios, die aufgrund ihrer Vielfalt, vor allem aber aufgrund ihrer Transparenz eine interessante und kostengünstige Alternative für Privatanleger sind und durchaus als selektive Ergänzung zu klassischen ETF's genutzt werden können. In den aktuellen Märkten mit hoher Volatilität und immer kürzeren und schwerer zu erkennenden Trends ist es notwendig, Absicherung und ein gesundes Rendite-Risiko zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch Inflations-exponierte Spareinlagen möglichst zu vermeiden. Ich halte es für wichtig, die Kapitalmärkte möglichst vielen Sparern als unvermeidbares Anlage-Universum verständlich und zugänglich zu machen. Plattformen wie diese können dabei einen Beitrag leisten. mehr anzeigen

