Martin Backschat

Ich trade neben meinem Beruf als IT-Spezialist seit circa 20 Jahren als Privatanleger. Gestartet hatte ich leider kurz vor der Dotcom-Blase und hatte mir damals eine sehr blutige Nase geholt. Das sollte nicht das einzige Mal geblieben sein, ja, Lehrgeld habe ich genug gezahlt. Aber im Nachhinein bin ich auch für die vielen Lektionen dankbar und habe immer mehr Respekt vorm Markt bekommen aber auch mehr Begeisterung und den Ansporn, meine Nische mit einem geeigneten System zu finden. Die Reise ging von Aktien und Fonds zu Hebelprodukte und schließlich bis zu Forex- und Future-Trading. Dabei habe ich viele Bücher gelesen (mein Favorit ist "Trading in the Zone"), Handelsstrategien studiert und getestet, und war auch unterwegs mit Expert Advisors der MT4 Plattform. Beim Trading reizt mich mittlerweile am meisten, dass es viel Disziplin erfordert (die ich mir mühsam aneignen musste) und dass man sich mit seinen Schwächen auseinandersetzen und sie überwinden muss. mehr anzeigen

