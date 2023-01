AAA Trading Strategy Mix

Das Wikifolio handelt mit Hebelprodukten (Turbos, Mini Futures etc.) auf Rohstoffen, Devisen, Indizes und Kryptowährungen. Dabei kommt ein Mix aus Trading-Strategien zum Einsatz, um die verschiedene Marktkonditionen abzudecken. Ich habe die Strategien in den vergangenen Jahren entdeckt und mit Backward- und Forward-Testing geprüft. Der Mix umfasst Strategien, die in Trends einsteigen (über Pullbacks), andere setzen auf Trend-Reversals an Umkehrzonen und weitere auf impulsive Ausbrüche mit Bestätigung. Die Haltedauer erstreckt sich typischerweise von Stunden bis zu wenigen Tagen. Das Halten übers Wochenende wird vermieden. Die Trades sollen einen kontrollierten Risk besitzen und die Zahl der gleichzeitigen Trades ist begrenzt.