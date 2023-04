AlphaAssets

Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, Diese quantitative Strategie wurde vollständig in Matlab programmiert und ausgiebigen Backtests seit 1980 unterzogen. Sie basiert rein auf der Auswertung von Daten und ist damit zu 100% regelbasiert. Emotionen, News oder Meinungen spielen keine Rolle. Es ist ein reines Aktienportfolio mit einer mittelfristigen Haltedauer von mehreren Monaten. Die Anlagestrategie hat eine sehr gute Performance bei gleichzeitig normalem Risiko für ein Aktienportfolio. Auch in Stresstests (Crashs) hat die Strategie dank mehrerer implementierter Crashsicherungen gut abgeschnitten. Dies kann dazu führen, dass in unsicheren Zeiten (Crashs) die Aktien verkauft werden und eine Cashposition von bis zu 100% erreicht wird. Der Ausstieg aus dem Markt soll das Kapital so lange schützen, bis es an den Märkten wieder zu steigenden Kursen kommt. Zur Risikominimierung wird in jede Aktie der gleiche Betrag investiert. Das Anlageuniversum umfasst generell alle Aktien außer Penny Stocks. Der Anlageschwerpunkt ist weltweit und variiert je nach Marktsituation.