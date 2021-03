hgschwibbe

Persönlich würde ich mich als Investor beschreiben. Ende 2008 habe ich mein Studium der Informatik mit einem Masterabschluss abgeschlossen um gleich im Anschluss perspektivlos in die Weltwirtschaftskriese zu schlittern. Ich hatte Glück und konnte 2009 dann doch noch einen Job als Softwareentwickler finden. Ich war motiviert, mit meinem ersten Einkommen mit der Hypo-Real-Estate an der Börse das ganz große Geld zu machen. Funktioniert hatte das leider nicht, das schwer verdiente Geld war schneller weg als ich dachte. Zur Aufgabe gezwungen hat mich dieser Rückschlag jedoch nicht. Um die gleichen Fehler nicht zu wiederholen, habe ich mich in die technische Chartanalyse eingearbeitet und aus dem so aufgebauten Fachwissen sogar ein eigenes Börsentool entwickelt. Doch die technische Chartanalyse entpuppte sich auch nicht als der heilige Gral, schließlich investiert niemand Geld in ein schlechtes Unternehmen weil die technischen Chartsignale das gerade anzeigen. Die Bewertung eines Unternehmens sowie die Ermittlung des fairen Kaufpreises muss bereits im Vorfeld geschehen, erst dann kann man über technische Chartanalysen einen günstigen Einstieg wagen. Die Weisheiten von Warren E. Buffet sowie der Blick in die Jahres-/Quartalsberichte waren letztendlich sehr hilfreich, ein besserer Investor zu werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: Keine Erfahrung