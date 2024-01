Seit über 30 Jahren Erfahrung in der Geldanlage in Wertpapieren. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man sich nicht zu sehr von den Stürmen auf den Kapitalmärkten beeinflussen lassen sollte. Stürme ziehen vorrüber und es kommt auch wieder eine Gut-Wetter Lage. Manchmal braucht es dafür einen sehr langen Atem. Geduld und bedachtes Handeln führten in der Vergangenheit zu guten Erfolgen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre