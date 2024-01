Das Wikifolio "Kursfuechse Growth and Value GLT" investiert in Wachstums- (Growth) und Substanzwerte (Value). Es wird ein globaler (Global), überwiegend langfristig orientierter (Long Term) Investmentansatz verfolgt. Die Anlage erfolgt direkt durch den Erwerb von Aktien oder indirekt über Investmentfonds (inkl. ETF) oder Anlagezertifikate, In Hebelprodukte wird nicht investiert. Mittels Investmentfonds (inkl. ETF) und Anlagezertifikaten kann auch in andere Assetklassen als Aktien investiert werden, wie z. B. Rohstoffe, Währungen, Immobilien, Renten. Es wird eine Risikostreuung über verschiedene Werte angestrebt. Die Gewichtung einer Aktienposition soll 10 % langfristig nicht übersteigen. Diese Anlagegrenze gilt nicht für Investmentfonds (inkl. ETF) und Anlagezertifikate. Befindet sich eine gehaltene Aktie zusätzlich in einem gehaltenen Investmentfonds (inkl. ETF) oder Anlagezertifikat, so wird diese indirekte Gewichtung nicht berücksichtigt. Die Anlageentscheidungen für dieses Wikifolio werden durch einen ANLAGEAUSSCHUSS getroffen. Die Mitglieder des Anlageausschusses sind stimmberechtigt, wenn sie gewählte Mitglieder sind, selbst eine Beteiligung am Wikifolio haben (durch halten der Zertifikate im privaten Besitz) und an der Anlageausschussitzung teilnehmen. Die Mitglieder des Anlageausschusses sind private Investoren, die zum Teil berufliche Erfahrungen in der Geldanlage in Wertpapieren haben. Der Anlageausschuss existiert bereits seit über 30 Jahren - entsprechend ist die Erfahrung der meisten Mitglieder. Der Anlageausschuss hat m. E. 14 Mitglieder. Die Mitglieder des Anlageausschusses treffen ihre Anlagentscheidungen auf der Basis von Nachrichten und Informationen über Unternehmen, Branchen, Länder, Trends und Produkten (fundamentale Analyse). Die technische Analyse kann in die Anlageentscheidungen einfließen.