Bernhard Streuer

Die Börse war schon früh eine Leidenschaft von mir. Meine ersten Erfahrungen wurden durch den Kurssturz im Oktober 1987 geprägt. Mit dem ersten Ersparten stellte ich schnell fest, dass die Börse immer wieder den Weg nach oben findet. Es war zu jeder Zeit wichtig dazuzulernen. Die Börse hat immer recht! Wichtig, grundsätzlich in Wachstumsbranchen zu investieren und die Gewinner einer jeden Zeit zu erkennen. Die Charttechnik hilft mir hier. Versuche mit Turnarounds stellten sich als schwierig heraus und Aktien mit relativer Stärke waren meist die bessere Wahl. In meinem Berufsleben habe ich im Verkauf von technischen Produkten eines Globalen Konzerns über 30 Jahre Erfahrung gesammelt und alle Branchen der Industrie kennengelernt. Der intensive Wettbewerb zeigte täglich, wie wichtig der berühmte Burggraben ist. Die internationalen Kontakte und Erfahrungen haben mich auch in Bezug auf die Börse beeinflusst. Nach der aktiven Laufbahn habe ich jetzt die Möglichkeit, meiner Leidenschaft mehr Zeit zu widmen. mehr anzeigen

