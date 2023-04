Mein wikifolio MEX Power Invest-breit gestreut soll, mit Ausnahme von Hebelprodukten, in das komplette Anlageuniversum investieren. So sollen in jeder Marktphase Chancen genutzt werden können. Es ist beabsichtigt, einen größeren Anlagenteil in ETF-Fonds und Blue Chip Aktien zu investieren. Die Anlagen sollen überwiegend kurz bis mittelfristig gehalten werden. Die Auswahl der Anlagen soll unter anderem nach technischen Indikatoren erfolgen. Hierzu sollen auch Trendwendeformationen und Trendfolgemodelle genutzt werden. Bei der Bestimmung des Investitionsgrades kann die Sentimental- und Globalanalyse unterstützen. Je nach Stimmungsindikatoren, Konjunkturverlauf und politischem Umfeld bestimme ich den Cash-Anteil meines wikifolio.