Robert Bildl

Mein Ziel ist es, für mein Depot und dementsprechend die Portfolios keine Emotionen aufkommen zu lassen, sondern das Depot aufgrund von Entscheidungen in vordefinierten Rahmen zu treffen. Den Rahmen für die Entscheidungen gebe ich also vor, lasse die Signale aber technisch geben und führe sodann angezeigte Handelsempfehlungen durch. Die Wahl der möglichen Wertpapiere (in der Regel Aktien und ETF) basiert dabei auf vorheriger Recherche, mit einem Check alle zwei oder drei Wochen. ob ein Wertpapier meine Kriterien noch erfüllt. Insgesamt soll damit idealerweise die Performance von Indizes, die die ausgewählten Aktien enthalten/denen die ETF nachgeahmt sind, geschlagen werden. Da zeitgleich in nicht zu viele Wertpapiere gleichzeitig investiert werden soll, kann das Portfolio natürlich relativ zu einem Index eine etwas höhere Schwankung besitzen (Klumpenrisiko), das sollte sich im Insgesamten jedoch ausgleichen, im Idealfall liefert genau das jedoch die Grundlage, um den Index zu schlagen. Die Haltedauer einzelner Wertpapiere kann im Zeitraum von unter einer Stunde bis hin zu einigen Tagen oder Wochen gehen. Für maximale Marktanteilteilnahme wird eine Vollinvestition angestrebt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre