charttechnische Chancennutzung

Ziel des Portfolios ist, aufgrund von Marktbewegungen kleine Gewinne mitzunehmen. Dazu soll stets in mehrere, aber wenige Positionen (in der Regel Aktien) investiert werden. Wird eine Position verkauft, wird in der Regel eine weitere verkauft, um stets investiert zu sein. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt in der Regel in etablierte Unternehmen. Wenngleich die Investitionen eher kurzfristig sind, sollte die Wertentwicklung über lange Sicht erfolgen, da das Portfolio doch einen Querschnitt aus der Börsenlandschaft darstellt.