OfficialPhilipp

Ich bin seit April 2019 an der Börse aktiv und hatte zu Beginn nur sehr mäßigen Erfolg. Nun ist die Börse meine absolute Leidenschaft und ich verbringe jede freie Minute damit mein Wissen auszubauen. Über die Zeit habe ich mir jedoch ein sehr solides Grundwissen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Börse aufgebaut. Dieses Wissen habe ich durch das Lesen sehr vieler Bücher und durch Youtube Videos und Internetrecherche aufgebaut. Durch den ständigen Austausch in einer Master Mind Gruppe habe ich mein Wissen zusätzlich erweitern können. Mein größter Erfolg war es, dass ich im Corona Crash all meinen Mut zusammen genommen habe, alle meine Cash-Reserven mobilisiert habe und in Tranchen in Qualitätswerte investiert habe. Außerdem habe ich mein damaliges Depot ausgemistet und mir ein festes Regelwerk zugelegt. All dies hat mir geholfen eine aktuelle Performance (laut Portfolio Performance) von 74,08 % nach Kosten zu erreichen. Gerne würde ich Menschen, die mich gut kennen die Möglichkeit geben an meinem Wissen teilzuhaben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre