ExponentialCharts

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll auf der technischen Analyse basieren. Dabei sollen Aktien ausgewählt werden, die in einer logarithmischen Darstellung in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal sind. Aktien sollen dabei nur gekauft werden, wenn das untere Ende des Trendkanals erreicht wird und verkauft werden, wenn der obere Bereich des Trendkanals berührt wird oder der Trendkanal nicht mehr intakt ist. Der Trendkanal soll mindestens zwei Jahre lang bestand haben und auf der Unterseite mindestens dreimal stand gehalten haben, so dass von einer Starken Unterstützung ausgegangen werden kann. Die Darstellungsweise der Charts sind Wochenkerzen.



Einzige fundamentale Voraussetzung, die beim Kauf erfüllt sein soll ist ein durchschnittliches Umsatzwachstum auf zwei Jahren von über 15%.



mehr anzeigen