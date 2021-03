Medienunternehmen Euro am Sonntag

Stephan Bauer, stellvertretender Chefredakteur von €uro am Sonntag, verantwortet seit Juli 2016 das Wikifolio Euro am Sonntag Offensiv. Der Wirtschaftsjournalist ist Mitglied der Chefredaktion der Anlegerzeitung Euro am Sonntag und leitet seit September 2012 das Börsenressort der Redaktion. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität