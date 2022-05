Als gelernter Bankkaufmann bin ich bin seit 1986 im Geld-, Bank- und Börsenwesen tätig, Seit 2014 übe ich eine Nebentätigkeit als Wirtschaftsjournalist aus. Zusätzlich besitze ich verschiedene Zertifizierungen für die Beratung und Anlage in nachhaltigen Investments (Frankfurt School of Finance, ECO-Anlageberater bei ECO-Reporter, FNG-Forum Nachhaltige Geldanlagen in Berlin und ÖGUT-Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik). Die Steuerung von Wertpapierdepots, in beratender und verwaltender Form, gehört seit ca. 25 Jahren zu meiner Haupttätigkeit. Aufgrund der historisch niedrigen Zinssätze, der extrem erhöhten Staatsverschuldung von Industriestaaten, der zusätzliche Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie und der Veränderung der geopolitischen Lage, gehe ich nicht von einer wirklichen Zinswende aus, die Anlegern eine positive Realverzinsung einbringt. Deshalb erachte ich liquide Sachwerte in Form von Aktien für ein wesentliches Segment der Geldanlage. mehr anzeigen

